Ile Maurice: Le Premier ministre annonce la création de la «National Crime Agency»

Notre pays compte désormais 447 nouveaux policiers qui ont participé à la Passing Out Parade, mercredi au Gymkhana Club, à Vacoas, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, de plusieurs hauts gradés ainsi que de leurs proches. Ces jeunes recrues ont suivi une formation intensive de neuf mois. En août 2024, ils étaient 494, mais une cinquantaine ont abandonné en cours de route. Parmi celles qui ont persévéré, 39 recrues se sont distinguées et six d'entre elles, deux de chaque école de formation, ont été désignées Best Recruits. Il s'agit des Temporary Police Contables (TPC) Bheemah et Meyakhan, Algoo, des Trainee Women Police Constables (TWPC) Ramchurn et Ghorah, ainsi que du PrivateTrainee (TPTE) Nombreuse. Chacun de ces jeunes a reçu un trophée des mains du Premier ministre.

Lors de son discours, le Premier ministre a annoncé la création de la National Crime Agency (NCA), qui sera une «institution d'élite» composée d'experts internationaux, dont des spécialistes en enquêtes financières. Il a souligné que le premier directeur ne sera pas nécessairement mauricien, bien qu'il espère qu'un Mauricien hautement qualifié prenne la tête de la NCA à l'avenir. Navin Ramgoolam a également souligné que cette agence offrira aux policiers talentueux la possibilité de collaborer avec des experts étrangers, avec l'objectif de promouvoir des normes élevées de professionnalisme.

Il a également critiqué les «yes men» de l'ancien régime et a évoqué le conflit entre l'ex-commissaire de police et le Directeur des poursuites publiques, rappelant l'importance de la collaboration entre ces deux fonctions pour le bien de la population. Navin Ramgoolam a exprimé sa volonté de restaurer la confiance dans les institutions, notamment la police, et de maintenir l'ordre dans le pays. «Je ne tolérerai pas ceux qui pensent être au-dessus des lois», a-t-il averti, faisant référence aux tentatives de manipulation contre des opposants politiques. Concernant la drogue, il a affirmé qu'il sera intransigeant contre les barons de la drogue et a annoncé que la National Drugs Agency était en préparation au Parlement. «Nous devons nettoyer ce pays de la drogue», a-t-il conclu.

Les «Best Recruits»

Parmi les recrues, plusieurs ont partagé leur expérience. La TWPC Aurelie Ghorah, de la Police Training School (PTS) de Beau-Bassin, a exprimé sa fierté d'avoir été nommée Best Recruit. Elle a révélé avoir maintenu la surprise pour sa famille : «Mo'nn rann mo fami fier. Zot pa ti kone ki mo pou nome Best Recruit ek mo'nn anvi ki zot viv sa avek mwa. Vinn polisie ti mo rev. Mo kouzin Cedric finn inspir mwa depi ki mo tipti.»

Le TPC Yash Bheemah, de la National Coast Guard (NCG) Le Chaland, a également été inspiré par son père policier. Il a souligné que la formation était difficile et qu'il était reconnaissant envers sa famille et ses instructeurs pour avoir réussi.

Le TPC Fadil Meyakhan, de la Special Support Unit, a expliqué que malgré l'intensité de la formation, il n'avait pas le droit à l'erreur. «Je ne pouvais pas jeter les armes», a-t-il précisé.

Le TPC Rajnish Algoo, de la PTS de Vacoas, a raconté que sa mère rêvait de le voir en uniforme de policer et que cela l'avait motivé à persévérer. Après trois tentatives, il a enfin réussi.

La TWPC Anseline Ramchurn, de la PTS de Les Casernes, a partagé que son frère, affecté à la NCG, l'avait préparée depuis son jeune âge. «La police, c'est un métier noble et il ne faut jamais baisser les bras. Ti mo rev pou vinn polisie.»

Le TPTE Jeremy Nombreuse, de la Special Mobile Force, a exprimé son désir de servir son pays et de garder sa famille fière, soulignant qu'il avait postulé une première fois et que son objectif est de protéger la nation.