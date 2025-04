Ile Maurice: La FCC organise deux ateliers pour les cadres des collectivités locales

Dans le cadre de son mandat de lutte contre les crimes financiers, la Financial Crimes Commission (FCC) a organisé, la semaine dernière, deux ateliers pour les cadres des Local Authorities. Ces sessions, programmées pour les 9 et 10 avril, ont pour objectif de renforcer les capacités des inspecteurs dans les municipalités et les district councils, et de leur fournir les outils nécessaires pour mieux détecter et prévenir les crimes financiers au sein des collectivités locales.

La FCC, conformément à l'article 6 de la FCC Act 2023, organise ces ateliers dans le but de doter les inspecteurs d'une compréhension approfondie de leurs rôles et responsabilités sous la législation actuelle. Les participants seront formés pour appliquer les principes d'intégrité, de transparence et de responsabilité dans leurs processus d'inspection et d'application des lois.

Ces ateliers visent ainsi à fournir aux participants une connaissance approfondie des dispositions de la FCC Act 2023, à partager des bonnes pratiques pour lutter contre les crimes financiers et à promouvoir les valeurs de justice, d'intégrité, de transparence et de responsabilité dans les activités d'inspection, ainsi qu'à permettre aux inspecteurs d'identifier et de traiter efficacement les risques de crimes financiers, tout en protégeant la communauté des pratiques malhonnêtes.

Ces sessions s'inscrivent dans la démarche continue de la FCC visant à renforcer la gouvernance au sein des collectivités locales et à garantir une gestion transparente et intègre des ressources publiques. En offrant cette formation, la FCC souhaite s'assurer que les responsables des inspections locales sont bien équipés pour lutter contre les crimes financiers et promouvoir une gestion responsable au sein des collectivités locales.