Ile Maurice: Ces oeuvres qui traduisent le désir de renouveau

La journée mondiale de l'art est célébrée le 15 avril. Dans ce contexte, l'association Action for Artistic Creation (Mauritius) vous propose de découvrir, jusqu'au 9 mai, une exposition collective. Elle se tient à Lespas Lar du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine à La Tour-Koenig. Cette célébration annuelle a pour but de promouvoir la compréhension et l'appréciation de l'art sous toutes ses formes.

La présente exposition accueille 46 artistes, dont trois venus de La Réunion, soit Charly Lesquelin, Agnès Grondin et Louis Boyer. Peintures utilisant divers médiums, sculptures en bois, bronze, et métal ainsi que photographies sont regroupées sous le thème Divergence. «Nous avons choisi ce thème car l'exposition regroupe différents types d'oeuvres. Pour cette exposition, la plupart des artistes ont soumis de nouvelles créations datant de cette année», explique Daniella Eole, artiste et secrétaire d'Action for Artistic Creation.

Ce que nous montrent ces artistes dans leurs oeuvres est souvent le reflet de la société. Ainsi, nombreuses sont les oeuvres à mettre en avant un certain besoin de renaissance et d'unité. Ces thèmes, on les retrouve entre autres dans le tableau d'Ershna Ruhonah, Unity, celui de Veetasha Jhummun Gokool, The dance that breaks the chain. Mais aussi chez Nishal Purbhoo, à travers son oeuvre Délivrance, la sculpture de Devanand Bungshee, Germination, ou encore dans le tableau de Daniella Eole, The Path of Transformation, et celui de Joelle Rosalie Baya, Connectedness.

D'autres jettent un regard sur le passé, à l'instar de du Tribute to the deceased de Vynaud Dausoa et les Traces du passé de Jean-Yves L'Onflé. D'autres encore semblent nous interroger, comme Deepa Bauhadoor avec Why war? et Res atann de Julien Oozeeraully (Zilien).

«Nous, artistes, sommes un peu plus sensibles à la valeur de la vie. Malgré les aléas de la vie, nous arrivons à trouver de la couleur dans les obstacles. Si un certain désir de renouveau se fait sentir dans les oeuvres, c'est sûrement parce que ces dernières années, les artistes ont été délaissés. Avec le nouveau gouvernement en place, on espère qu'il y aura un renouveau pour les artistes», affirme Daniella Eole. Nous ne pouvons que souhaiter que ce soit le cas et que les artistes ne vont pas res atann.