Ile Maurice: Côté lourd et côté jardin

Elle ne change pas. Ou si peu. À l'échelle d'une ville, ce n'est pas un compliment. Surtout dans le cas de Vacoas. Son paysage urbain est resté relativement figé. Alors que son côté rural évite l'asphyxie totale.

Ce n'est pas l'espace qui manque entre les six arrondissements de cette ville mi-urbaine et mi-rurale. Vacoas- Phoenix regroupe les localités des circonscriptions no 15 (La Caverne- Phoenix) et du no 16 (Vacoas-Floréal). Le maire, Mike Mungur, explique que «Vacoas-Phoenix s'étend environ de Candos à Pétrin».La ville compte plus de 110 000 habitants dont 38 000 foyers.

En dehors de la construction de la ligne du métro qui, selon des habitants, a aggravé les problèmes d'embouteillage, ainsi que les centres commerciaux qui ont poussé ces deux dernières années - comme D-Square inauguré à BonneTerre, en mai 2023, et Vacoas Square, à Quinze-Cantons, qui a ouvert en novembre 2023 - le «développement» se fait attendre dans les hauts des Plaines-Wilhems.

Le théâtre géré par le ministère des Arts et de la culture n'est pas accessible au public depuis cinq ans, pour cause de travaux.

Et dire que c'est-la ville des Premiers ministres. Parmi ses administrés, Vacoas compte le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le PM adjoint Paul Bérenger. Pravind Jugnauth, ex-PM est dans la célèbre Angus Road, alors que la résidence de sir Anerood Jugnauth, défunt PM et président de la République, est à La Caverne.

Vacoas, ville des champs de légumes. Mais avant d'arriver dans l'assiette, les légumes passent par le marché, dont l'insalubrité a été souvent déplorée.

Terre de contrastes, Vacoas-Phoenix est d'une part connue - décriée aussi - comme la ville des casinos. Alors que d'autre part, c'est la ville verdoyante du Gymkhana, des champs de légumes, des randonnées en forêt, comme au Sophie Nature Walk. C'est à la fois la ville déserte après 18 heures - faute de loisirs déplorent certains - autant que la ville des paysages à couper le souffle tout en partageant de grands bols d'air, comme au Tamarind Falls viewpoint.

La ville est traversée par des rivières, d'où les installations hydroélectriques du Central Electricity Board dans la région. À charge pour la mairie d'assurer l'entretien des berges des rivières, comme à Henrietta, Bernica, Camp-Fouquereaux, La Marie, Belle-Terre, Camp-Roches entre autres.

Le Gymkhana, l'un des poumons de la ville.

La poste, les bureaux de l'état civil et de la Sécurité sociale se situent en face de l'un des casinos de la ville. Une école primaire se trouve aussi dans le périmètre.

Sur le plan culturel, même splendeur et décadence. Vacoas est la ville de naissance de Malcolm de Chazal. Il a passé son enfance à Mesnil et il repose au cimetière de Phoenix. La bibliothèque municipale porte son nom. C'est la ville du théâtre Serge Constantin, qui n'est pas accessible au grand public depuis cinq ans pour cause de travaux. C'est aussi la ville du musée de la Special Mobile Force (SMF), qui n'a de musée que le nom. Et l'orchestre de la police a pris ses quartiers à Vacoas.

L'Urban Terminal pas encore sorti de terre

Avec celui de Coromandel, l'espace Park and Ride du métro à Vacoas soulage les automobilistes qui peuvent se garer dans le centre-ville. Ce parking est très fréquenté, particulièrement les mardis et vendredis, jours de foire maraîchère.

Pour ce qui du projet d'Urban terminal à Vacoas, il y a plus d'un an, le 13 février 2024, le ministère des Collectivités locales avait lancé l'appel à projets, en précisant que l'État «ne participera ni directement ni indirectement au financement du projet à aucune de ses étapes». En réponse à une question parlementaire le 21 mai 2024, le ministre des Collectivités locales d'alors, Anwar Husnoo, avait indiqué que «le délai pour que les promoteurs se manifestent était le 14 mai 2024. Mais après une demande d'extension d'un promoteur potentiel, la date limite a été reportée au 31 mai 2024».

Changement de gouvernement. L'actuel ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a, durant son intervention sur le discoursprogramme, le 28 février, indiqué à l'Assemblée nationale que les projets d'Urban Terminal seront revus pour les rendre «modernes, eco-friendly, sûrs et économiquement viables» .

À deux pas du futur terminal se trouve le marché de Vacoas. Il y a deux ans, le député Khushal Lobine avait décrié son insalubrité au Parlement. En déplorant non seulement le manque d'hygiène mais aussi un «environnement de travail dégradant» surtout dans la partie des stands de nourriture est vendue.

Quant à ceux qui trouvent que leur ville est «sale», et «mal entretenue», c'est avec stupeur qu'en janvier, ils ont découvert - avec les élus - «environ 5 000 poubelles retrouvées entreposées au complexe sportif de Palmerstone».

Pistes cyclables : Un vieux projet

Le récent rapport de l'Audit 2023- 24 rendu public le 25 mars dernier a rappelé les manquements autour du projet de piste cyclable. Piste qui devait, selon le National Cycling Policy Framework, passer par Vacoas.

Sauf qu'avant de pouvoir un jour rouler sur une piste verte à Vacoas tout dépend, d'une part des résultats du projet pilote à Rose-Hill et d'autre part, des ressources budgétaires de l'État. L'Audit a souligné qu'à décembre 2024, le contrat pour la construction de pistes cyclables à Vacoas (ainsi qu'à GrandBaie et Flacq) n'a pas encore été alloué alors que le consultant a déjà soumis son rapport il y a de cela trois ans, il y a de quoi se demander si ce projet verra réellement le jour, un jour. Sans oublier que des frais supplémentaires s'accumulent à chaque jour de retard.

Drains : d'autres inondations à prévoir?

Dans le Ward 1, la construction de logements par la National Housing Development Company à Glen Park et à Henrietta, ainsi que les morcellements à La Marie, a modifié la configuration de cette région vacoassienne. «La démographie a augmenté mais les infrastructures n'ont pas suivi», déplore Balraj Narroo, président de la Mauritius Marathi Mandali Federation, habitant du Ward 1. Il note aussi une différence entre les aménités dans les régions de de Glen Park, La Marie, Henrietta et ce qui existe dans le centre de Vacoas.

À titre indicatif, le rapport annuel de la municipalité de Vacoas-Phoenix, soumis pour l'année 2021-22, durant le mandat du précédent maire, Praveen Ramburn, parle du nettoyage de «3 597 mètres de drains et de la construction d'environ 702 mètres de drains dans la ville».