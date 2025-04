Congo-Brazzaville: Décennie de l'afforestation et du reboisement - Le Mjec se dote d'une feuille de route

Réunis le 12 avril à Brazzaville, les membres du Mouvement des jeunes écologistes congolais (Mjec) ont élaboré une feuille de route afin de permettre à la jeunesse congolaise de jouer un rôle central dans l'initiative mondiale et africaine de la Décennie de l'afforestation et du reboisement.

La rencontre s'inscrivait dans une démarche stratégique pour faire du Congo un exemple de résilience face à la crise climatique, tout en impliquant activement les jeunes dans la lutte contre la déforestation et l'érosion. Selon le président du Mjec, Espanich Motondo, l'initiative mondiale de l'afforestation et du reboisement représente une opportunité historique pour les jeunes, notamment ceux de la République du Congo. « Cette décennie profitera plus aux jeunes d'aujourd'hui qu'aux adultes, car c'est à nous de nous mobiliser pour faire d'elle une réussite au Congo. En effet, si les objectifs de cette initiative sont atteints dans le pays, le Congo pourrait, dans quinze ans, se doter d'un environnement plus vert, plus sain et plus résilient aux aléas climatiques », a-t-il indiqué.

Le Mjec voit, en effet, en cette décennie une chance unique pour les jeunes congolais engagés dans la protection de l'environnement de contribuer à un avenir plus durable. Un Congo plus vert et mieux protégé contre les effets du changement climatique pourrait, d'après Espanich Motondo, devenir une référence en matière de développement écologique.

Active sur le terrain, son organisation non gouvernementale mène des actions d'afforestation et de reboisement dans des zones érosives près des tourbières de Ngamakala, situées près du péage de Lifoula, à 35 km au Nord de Brazzaville. Ces activités visent non seulement la conservation des tourbières, la restauration des sols et la limitation des érosions, mais aussi la création des emplois verts pour la jeunesse locale. C'est ainsi que le Mjec appelle l'ensemble des jeunes du Congo à s'engager dans ce processus en participant à la plantation d'arbres et à la gestion des espaces verts.

Un soutien institutionnel pour un engagement renforcé

Dans le cadre de cette initiative, le Mjec se veut être un catalyseur de changement, mobilisant les jeunes de tous les départements du pays. « Nous voulons que la jeunesse congolaise soit un acteur clé dans cette grande initiative, non seulement en plantant des arbres, mais aussi en créant des emplois durables pour notre avenir », a poursuivi Espanich Motondo.

En quête d'un soutien institutionnel, le président du Mjec a souligné l'importance de l'accompagnement des autorités nationales pour garantir la réussite de ce projet ambitieux. « Nous espérons que le ministère de l'Économie forestière nous soutiendra dans nos activités afin de maximiser notre impact et de mobiliser davantage de jeunes à travers le pays », a-t-il précisé.

Notons que la réunion de travail du 12 avril marque une étape cruciale pour le Mjec dans sa mission de protéger l'environnement et d'assurer un avenir plus durable pour le Congo. Avec une jeunesse plus impliquée et une stratégie claire, l'initiative de la Décennie de l'afforestation et du reboisement pourrait bien devenir l'un des projets les plus significatifs du pays dans la lutte contre les changements climatiques. D'après le Mjec, le Congo a désormais une occasion en or de transformer son environnement et d'assurer un avenir plus vert pour les générations futures.