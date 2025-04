Afrique: Assemblée parlementaire de la Francophonie - Les enjeux de la 16e conférence des présidents de la région africaine

Brazzaville abrite, du 15 au 17 avril, les travaux de la 16e Conférence des présidents des Assemblées et de Sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). L'enjeu de cette rencontre placée sous le signe du dialogue et de la coopération étant le renforcement de la coopération parlementaire en Afrique francophone et la consolidation des valeurs démocratiques.

Au cours de la rencontre, les participants venus de plusieurs pays africains vont débattre des enjeux institutionnels et électoraux qui traversent l'espace francophone, en mettant en avant les meilleures pratiques parlementaires et adoptant la feuille de route de l'APF région Afrique pour la période 2025-2026. La coopération interparlementaire sera également au menu des discussions avec un accent sur l'échange d'expériences et de renforcement des liens entre les sections membres.

Les parlementaires francophones d'Afrique vont également aborder des questions économiques et sociales, notamment le développement durable, l'inclusion sociale et l'éducation. Les assises de Brazzaville sont aussi une occasion pour préparer l'Assemblée plénière de l'APF de juillet prochain, en validant les grandes orientations qui seront soumises aux sections membres. Le but de cette rencontre qui réunira les acteurs de premier plan de la Francophonie parlementaire africaine étant de renforcer l'action parlementaire francophone dans un contexte marqué par des défis démocratiques et socio-économiques majeurs.

Au nombre des intervenants, il y a le président du Sénat congolais, président d'honneur de la section congolaise de l'APF, Pierre Ngolo; du président de l'Assemblée nationale, président actif de cette section, Isidore Mvouba; du président de l'APF, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Hilarion Etong; et de la déléguée générale de l'APF, Amélia Lakrafi.

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a rappelé lors de la clôture des travaux de la 8e session ordinaire de la chambre basse du Parlement, le 10 avril, que cette conférence témoigne de l'engagement du Congo en faveur de la Francophonie et de la coopération parlementaire. « La réussite de cette grande messe francophone nécessite l'implication de tous et de chacun, pour que le Congo continue à jouer un rôle moteur au sein de ce cénacle.

Que ce soit à travers l'éducation, que ce soit à travers la promotion de la langue française sans renier nos langues nationales, que ce soit à travers les échanges économiques et technologiques, la Francophonie reste un levier stratégique de rayonnement », a souligné le président actif de la section congolaise de l'APF. Il a invité à bâtir les ponts entre tradition et modernité pour insuffler une Francophonie au service du développement inclusif, une Francophonie du progrès, de la solidarité et de l'unité des peuples.

Les missions de l'APF en quelques lignes

Le président d'honneur de la section APF Congo, Pierre Ngolo, de son côté, a invité les sénateurs à s'investir et à tout mettre en oeuvre pour que « la rencontre de Brazzaville entre dans l'histoire de l'APF Afrique comme une réussite mémorable. »

Créée en juillet 1998 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur les centres de l'Assemblée internationale des parlementaires de la langue française (elle-même fondée au Luxembourg en mai 1967), l'APF a plusieurs missions principales. Il s'agit, entre autres, de préparer et d'adopter des résolutions sur des sujets qui intéressent la communauté francophone et qui sont ensuite transmises aux chefs d'Etat et de gouvernement lors des sommets de la Francophonie ; d'assister aux travaux des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement de la Francophonie et y déposer des avis et des recommandations ;

de se pencher sur les situations de crises politiques dans l'espace francophone. Il s'agit aussi de réaliser une veille dynamique des actions menées par la Francophonie dans divers domaines, notamment la démocratie, les droits de l'homme, la solidarité et le développement de la langue française, la diversité culturelle, l'éducation et la formation ; de réaliser un programme de renforcement des capacités des parlementaires dans le domaine de l'information ; d'organiser des stages de formation pour les fonctionnaires parlementaires.