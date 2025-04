Cameroun: Ce que le pays est devenu - Une véritable galaxie de l'industrie de la haine, de la jalousie

opinion

Les nations qui se meurent ou qui aspirent à mourir, préfèrent généralement l'obscurité à la lumière, la méchanceté à l'amour, l'égoïsme au partage, la solitude du riche à la compassion et l'arrogance à l'humilité.

Il en est ainsi, lorsque tournant le dos à toutes les divinités, croyances et valeurs apaisantes, filles et fils deviennent les uns par rapport aux autres, des loups impitoyables. Nous y voici sans doute au Cameroun.

Que nous soyons tous d'accord que notre pays doit connaître des changements significatifs n'est plus un débat. Que nous soyons tous d'accord que le bilan de plusieurs décennies de gouvernance ne plaide pas pour des félicitations sans réserves, ne saurait être contesté.

Que nous soyons d'accord sur le constat de multiples défaillances, dérapages et incongruités du fait de certains hauts commis de l'Etat, n'a pas besoin de leçons supplémentaires.

Les hommes et les femmes passent, mais le pays lui, reste et restera. De même, il relève de la plus consacrée des légitimités, le fait pour chacune et chaque, d'aspirer à une fonction dans notre système de gouvernance, à un poste de responsabilité.

Enfin, ce n'est pas d'un étranger, que nous apprendrons, que de nombreuses promotions à des postes de responsabilité dans notre pays, procèdent de combines inacceptables, condamnables, déplorables et criminelles.

Lorsque des maîtres d'école sont promus receveurs des finances ou conservateur foncier, lorsque des faussaires sont élevés à des grades pimpants dans quelques corps de métier, lorsque des braves gens sont laissés de côté, ou encore quand dans les universités, la formation des jeunes apprenants, est laissée entre des mains sales, imparfaites et non expertes, nous pouvons tous élever le ton, donner de la voix, appeler au changement et à la justice, tout en restant dans le cadre des lois et des institutions.

Mais alors, un autre tableau de conduite nous agace fortement et nous choque. IL s'agit de la culture de la haine, du dénigrement, de la jalousie et des commérages, laquelle finit par nous installer dans une sorte de galaxie maléfique. Ceux qui n'ont de travail que d'agiter au prix des billets des banques, des porteurs de destructions tapis dans l'ombre au pays et à l'étranger comme des mercenaires sans foi ni loi, sont devenus une plaie métastasée dans notre société.

Un haut cadre, un membre du gouvernement, un chef d'entreprise, est donné en fuite, alors même qu'il est tranquillement assis dans son bureau et au travail. Un autre est annoncé interdit de sortie du territoire et son passeport confisqué, alors qu'il siège légitimement dans une rencontre internationale à l'étranger avec le drapeau du Cameroun fièrement placé devant lui.

Le phénomène se retrouve jusque dans les familles, les associations, les moindres regroupements. De parfaits fainéants qui ont tout échoué dans leur vie, leur carrière professionnelle et leur ménage, ont fait de la haine, de la jalousie, du mensonge de l'inquisition et des intrigues, un métier à défaut de vrai métier honorable. C'est cela notre drame ; c'est cela qu'il faudra réparer, abandonner, éradiquer préalablement à toute idée de changement et d'avancement. On ne peut pas faire avancer une société, tant qu'on n'a pas fait avancer ou réussi à faire avancer les comportements. En définitive, tout n'est qu'envie des autres, destruction et méchanceté de ce que l'on admire, préfère, souhaite, ambitionne sans en être capable, sans en avoir les compétences, les atouts et les mérites.

C'est ce que le Cameroun est devenu./.