Cameroun: Ear Rallye GT Douala - La passe de trois pour Paul Jing

La troisième édition de cette course automobile, organisée sous forme de contre-la-montre, s'est tenue le 12 avril 2025 sur un circuit aménagé dans le troisième arrondissement de la ville de Douala.

L'intouchable Paul Jing !

Déjà victorieux lors des deux précédentes éditions du EAR Rallye GT, il conserve son titre au terme de la compétition du 12 avril. Il devance Eli Aboujaoude, son principal adversaire, qui lui a pourtant livré une belle bataille. Jing a bouclé les 5,7 kilomètres du tracé en 3 minutes 19 secondes et 74 centièmes, contre 3 minutes 20 secondes et 39 centièmes pour son poursuivant.

« Je pense que c'est la performance de la voiture qui m'a permis de l'emporter », a confié le maître incontesté du Event Auto'stop Rallye GT.

Ce que reconnaît son poursuivant immédiat. « J'ai une voiture très puissante. Elle a 350 chevaux. Celle du vainqueur a 850 chevaux. La différence entre nos voitures est grande. Je reconnais que maitre Jing est un bon pilote. Il conduit très bien et a la voiture qu'il faut. Il me faut une voiture puissante », dit Eli Aboujaoude.

Convaincu qu'il n'ya personne en mesure de le battre dans cette grande course automobile de Douala, Paul Jing annonce sa retraite prochaine. « Je suis un gagnant éternel. J'aurais aimé qu'il y ait compétition. C'est pour cela que cette course est ma dernière course. Je ne peux pas gagner tout le temps. Ce n'est pas correct. Il faut que je donne aux autres l'occasion de gagner », lâche-t-il. Il le réitère sur le podium au moment de recevoir son trophée. Mais la désapprobation du public et de ceux qui l'entourent lui fait changer d'avis. Le pilote dit avoir « entendu l'appel du peuple ». Il sera sur la ligne de départ lors des prochaines éditions du EAR Rallye GT.

Une organisation plutôt réussie

La course de vitesse entre personnalités propriétaires de grands véhicules de compétition ou de catégorie grand tourisme était précédée par une exhibition de motos. Le parcours partait du rond-point de l'Hôtel Jacobs à Japoma passait près de la Dibamba, le Carrefour Matango. Le directeur de course de Mah.Option, entreprise organisatrice de l'événement sportif fait son bilan. « Je suis satisfait. Comme toujours, il peut y avoir des couacs, des surprises. On attendait un peu plus de pilotes. La circulation évolue différemment. Parfois les avaries techniques sont apparues. Vous voyez qu'avec une huitaine de pilotes, on peut faire des miracles tant en émotion, en passion, en vitesse et en plaisir de voir des bolides s'exprimer et écouter les moteurs vrombir », se réjouit Teddy Grego.

Miss Mahop, l'initiatrice du projet EAR Rallye GT à tenu à exprimer sa gratitude aux partenaires de la course. « J'étais en stress du début jusqu'à la fin parce qu'il fallait que ça se passe bien .Heureusement , la Communauté Urbaine de Douala notre partenaire majeur a mis à notre disposition 170 policiers. 50 éléments de la Police Nationale étaient là"