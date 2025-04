Algérie: APN - Le directeur de l'ONPO passe en revue les derniers préparatifs du hadj 1446h/2025

ALGER — Le directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra, Taher Braik a passé en revue, dimanche, devant la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), les derniers préparatifs de la saison du hadj 1446h/2025 et le déroulement des opérations relatives à la Omra pour la saison actuelle.

A ce propos, M. Braik s'est félicité du grand intérêt que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde au hadj, rappelant sa décision portant l'allocation du hadj à 1000 dollars avec un quota supplémentaire de 2000 livrets du hadj au profit des citoyens âgés de 70 ans et plus, qui se sont inscrits au moins dix (10) fois voire plus au tirage au sort et n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés.

Il a également salué la décision du président de la République pour la prise en charge, par l'Etat, des frais additionnels du Hadj et le maintien du montant fixé lors de la saison dernière et estimé à 84 millions de centimes.

Concernant la Omra, M. Braik a indiqué qu'une réunion s'est tenue, hier samedi, avec les syndicats représentants les agences de tourisme participant à cette saison pour le suivi de leurs préoccupations.

Il a rappelé, dans ce contexte, l'octroi d'autorisations à 552 agences de tourisme et de voyages pour l'organisation de la Omra et 412 autorisations de sous-traitance au profit d'autres agences, via "le portail algérien de la Omra", soulignant que le nombre d'inscrits sur la base de données de ce portail a atteint pour cette saison "409.000 pèlerins".