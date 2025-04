Tunisie: Des créatures marines inhabituelles observées sur les plages de Nabeul - Les précisions d'un spécialiste

Des images surprenantes circulent depuis hier dimanche 13 avril 2025 sur les réseaux sociaux, montrant une prolifération de créatures marines atypiques au large de la plage d'El Skala, à Nabeul. Les clichés et vidéos partagés par les promeneurs révèlent la présence de petits organismes bleutés, aux formes évoquant à la fois la méduse et le coquillage, et dont l'apparence rappelle celle de papillons aux ailes translucides teintées de bleu dégradé.

Selon Yassine Ramzi Essghir, spécialiste en environnement marin, il s'agit d'un organisme appartenant à la famille élargie des méduses non urticantes. Cette espèce, scientifiquement nommée Velella velella, est communément appelée « voile de mer », « papillon de mer » ou encore « marin à voile ».

« L'apparition de Velella est un phénomène naturel annonciateur du printemps, tant sur terre qu'en mer. Sa présence est également un indicateur positif de la productivité biologique marine, cette espèce occupant un rôle clé dans la chaîne alimentaire des poissons », explique le spécialiste, dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm.

Cependant, l'alerte a été donnée en parallèle concernant la détection d'un autre organisme marin, bien plus dangereux : Physalia physalis, connue sous le nom de méduse bleue ou galère portugaise. Cette espèce, trois fois plus grande que Velella, peut mesurer jusqu'à 15 cm et présente une ressemblance frappante avec un sac plastique flottant. Contrairement à Velella, Physalia est extrêmement urticante et peut provoquer des brûlures graves en cas de contact.

Yassine Essghir appelle les baigneurs et promeneurs à la plus grande prudence. « Il est impératif d'éviter tout contact avec cette méduse, même si elle semble inerte sur le sable. Sa piqûre est particulièrement douloureuse et peut entraîner des complications », avertit-il.

Les autorités locales sont appelées à surveiller la zone et à informer les usagers de la mer afin d'éviter tout incident.