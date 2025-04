Soudan: Le coordinateur humanitaire du gouvernement du Darfour décrit la situation à El Fasher et dans les camps de déplacées comme catastrophique

Port Soudan — Le directeur général de la protection sociale et coordinateur des affaires humanitaires au ministère du gouvernement régional du Darfour M. Abdel-Baqi Mohamed Hamid a décrit le stade atteint par la situation humanitaire à El Fasher et dans ses camps comme catastrophique, et que les habitants sont confrontés à un manque de nourriture et de médicaments et à un déplacement vers un lieu inconnu, au milieu de la terreur des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Appelant les agences de l'ONU à intervenir auprès des personnes touchées au lieu de rester silencieuses sans aucune explication.

Abdel-Baqi a déclaré lors d'une conférence de presse dimanche après-midi au siège de la police pour discuter d'El Fasher et des camps de déplacés à la lumière du siège et des violations des FSR et du silence de la communauté internationale, que les Forces de FSR saisissent des voitures à Malleit, à 60 kilomètres d'El Fasher, et empêchent l'entrée de médicaments pour les enfants de moins de cinq ans, même si l'aide est fournie par l'UNICEF.

Il a envoyé un message à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures afin de lever le siège d'El Fasher et d'ouvrir des couloirs sûrs pour l'entrée des partenaires humanitaires, soulignant que la situation devient chaque jour plus complexe. Soulignant que la situation atteindra un stade post-catastrophique si le siège se poursuit et que l'entrée de nourriture et de médicaments est empêchée.\ OSM