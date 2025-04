Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue malien.

Antalya — Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, Dr. Ali Yusuf, a rencontré dimanche son homologue, le ministre des Affaires étrangères du Mali, en marge du Forum diplomatique d'Antalya.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines et ont exprimé leur aspiration à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays frères.

Dr a Ali Youssef a salué la visite réussie et fructueuse de Son Excellence le Président du Conseil Souverain de Transition en République du Mali, qui a marqué un moment charnière dans le cours des relations bilatérales. Au cours de la rencontre, les deux parties ont convenu d'ouvrir une ambassade de la République du Soudan dans la capitale malienne, Bamako, ce qui contribuera à renforcer la communication directe et à élargir le cadre de la coopération bilatérale.

Le ministre a souligné l'importance d'activer les mécanismes institutionnels entre les deux pays, à travers la création d'un Comité de consultation politique et d'un Comité économique mixte. Cela renforcera les possibilités de coordination et d'intégration sur les questions d'intérêt commun et favorisera un partenariat solide fondé sur des intérêts partagés et une vision d'avenir prometteuse.

De son côté, le ministre malien des Affaires étrangères a félicité les forces armées soudanaises pour les importantes victoires remportées dans la reprise de la capitale, Khartoum, et de plusieurs autres villes de l'emprise des milices rebelles, exprimant la fierté de son pays pour ces victoires qui reflètent la volonté du peuple soudanais de rétablir la sécurité et la stabilité. Il a souligné la position ferme de son pays en faveur de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan.

Le ministre malien a souligné la force des relations fraternelles entre le Soudan et le Mali, soulignant les profondes racines historiques de cette relation, qui remontent à des siècles lorsque les pèlerins maliens traversaient le territoire soudanais en route vers la Terre Sainte. Cela reflète les liens spirituels et culturels qui ont uni les peuples des deux pays à travers les âges.