Madagascar: Taekwondo - FMTKD - L'élection reportée

L'assemblée générale élective de la Fédération Malgache de Taekwondo est reportée d'un mois. L'élection était prévue initialement le samedi 12 avril. Le comité ad hoc en charge de la gestion de l'instance nationale a communiqué aux concernés, les ligues et les prétendants, une lettre en date du 2 avril, signée par la présidente du comité ad hoc, Hanitriniaina Ramaliarisoa, annonçant le report.

L'équipe dirigeante transitoire argumente dans la lettre : « En raison des circonstances imprévues indépendantes de notre volonté, telles que la contribution technique du comité à l'organisation de l'Open Dynamic, les 18 et 19 avril, la préparation de la participation de l'équipe nationale malgache à la Coupe du Président en Éthiopie, du 25 avril au 7 mai, et en raison de défis administratifs et logistiques inattendus dans la préparation de cette assemblée générale élective... ».

Une date alternative, le 3 mai à 10 heures, a été proposée par le comité. Le président élu en avril et reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Franck Tiana Rakotomanana, n'a pas été reconnu par le Comité Olympique Malgache et l'instance internationale, ce qui est la raison de l'organisation de cette élection.