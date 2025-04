Madagascar: PFL - Le Top 4 reste immuable

Avant-dernière journée. Le classement des quatre premiers reste inchangé après la dixième journée de ce week-end. Victoire de justesse au bout du suspense, AS Fanalamanga conserve le fauteuil de leader, créditée de 22 points, après sa courte victoire de 1 à 0 à domicile contre FC Rouge, dimanche à Ambatondrazaka. L'unique but de la victoire de l'équipe d'Alaotra Mangoro a été marqué en temps additionnel par Avotra (99e).

Fosa Juniors FC occupe la seconde place avec un cumul de 20 points (+10) grâce à sa belle victoire de 3 buts à 1 sur sa pelouse face à Ajesaia, hier au stade Rabemananjara à Mahajanga. Les Félins ont déjà largement mené en première mi-temps. Les auteurs de leurs buts ont été Découleur (15e), Fely (20e) et Benny (42e). Fosa a encore un match en retard de plus et a la chance de se hisser en pole position au terme des éliminatoires.

Créditée également de 20 unités (+6), Disciples FC a défait hier AS Avenir Sainte Anne, par 2 à 0 à Iavoloha, buts signés Lalaina (33e) et Tsilavina (91e). Classé provisoirement quatrième (19 points +6), Elgeco Plus a lui aussi assuré en s'imposant 1 à 0, but de Mamisoa (56e) samedi sur son terrain au By-Pass.

De son côté, Cosfa grimpe de deux marches et se trouve au cinquième rang, crédité de 17 points (+6). En déplacement, les Militaires ont largement dominé sur le score net de 4 buts à 0 Tsaramandroso FC sur sa pelouse, samedi à Mahajanga. Tojo a ouvert la marque peu avant la pause (37e). L'attaquant Toky a signé un triplé en seconde période (49e, 56e, 71e).

Après sa défaite face à Fosa Juniors FC, Ajesaia a perdu une place et descend au septième rang (14 points +2). CFFA chute, quant à lui, à la sixième place après sa défaite sur sa pelouse de 0 à 1 contre Mama FC, hier à Iavoloha. Les Assureurs réalisent ainsi un grand bond et grimpent de deux marches pour occuper la septième place (8 points -3).

Quatre équipes se battent pour obtenir le huitième et dernier ticket pour les play-offs, l'équivalent des quarts de finale, à savoir Uscafoot (9 points), Mama FC (8 points), FC Rouge (7 points) et AS Avenir Ste Anne (5 points). La lanterne rouge, Tsaramandroso FC, a déjà mis une croix sur sa qualification pour la phase finale. Les huit clubs qui vont disputer les quarts de finale en aller et retour seront connus à l'issue de la onzième et dernière journée.