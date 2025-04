Ile Maurice: Le député Farhad Aumeer victime d'une «road rage»

Le député Farhad Aumeer a vécu un moment de terreur, le dimanche 13 avril, alors qu'il circulait en voiture en compagnie de son épouse. Il affirme avoir été la cible de menaces verbales inquiétantes à Bois-Rouge, dans la région de Pamplemousses.

Les faits se sont déroulés vers 16 h 20. Le député était au volant de sa BMW en provenance de Port-Louis, sur la NTR en direction de Grand-Baie. Alors qu'il s'engageait sur la bretelle principale au niveau du rond-point de Bois-Rouge, un véhicule l'a soudainement dépassé avant de s'arrêter brutalement juste devant sa voiture, l'obligeant à freiner en urgence pour éviter une collision. Le conducteur est ensuite descendu de son véhicule, s'est approché de la BMW et a frappé sur le pare-brise, demandant au député d'ouvrir sa vitre.

Selon le Dr Aumeer, qui n'a que légèrement entrouvert la vitre, l'individu se serait montré extrêmement agressif, proférant des menaces explicites à son encontre: «Bes to vit, to pe krwar to enn mari parski to pe roul enn bel loto ek enn ta ka. Bes to vit g**, mo kapav touy twa anplas-la.»* Un deuxième homme est alors sorti du véhicule et aurait ajouté : «Hey, to dokter Farhad twa. To bann taper travayis pa avek twa-la. Bes to vit, bes to vit kouma enn bon zom. Nou desann twa anplas-la. Pa fer mari ar bel loto. Taler to trouv to lamor.»

Le député affirme être resté calme tout au long de cette confrontation, sous les yeux de son épouse, témoin principal de la scène. Les deux hommes sont ensuite remontés à bord de leur véhicule et ont pris la fuite. Le député a toutefois pu relever le numéro d'immatriculation du véhicule. L'enquête policière a permis d'identifier le propriétaire du véhicule. Sur la base d'informations crédibles, une opération menée par la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord a permis d'arrêter deux suspects le même jour à Mesnil, Phoenix, et à Eau-Coulée.

Il s'agit d'un arpenteur de 51 ans, résidant à Mesnil, et d'un entrepreneur de 34 ans, domicilié à Bois-Mangues, Plaines-des-Papayes. Tous deux ont été remis à la Criminal Investigation Division de Pamplemousses pour un interrogatoire, durant lequel ils ont nié les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en détention, respectivement au centre de détention de Piton et au poste de police de Terre-Rouge, en attendant leur comparution en cour ce matin. Le véhicule utilisé lors de l'incident a été saisi pour les besoins de l'enquête.