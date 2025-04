Ile Maurice: Collaboration entre monde universitaire et secteur privé

La Semaine nationale de la recherche 2025 a été officiellement lancée ce lundi 14 avril au matin à Réduit par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sharma Sukon. L'événement, organisé sous l'égide de son ministère et coordonné par le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), met cette année l'accent sur le thème «Innover pour la durabilité : synergies pour un avenir résilient».

La première journée, accueillie par l'Université de Maurice, a réuni plusieurs personnalités académiques et scientifiques de renom, dont le Dr Surya Raghu, professeur invité à l'Université de Wits (Afrique du Sud) et président d'Advanced Fluidics (États-Unis), le professeur Theesan Bahorun, directeur exécutif du MRIC, ainsi que le vice-chancelier de l'Université de Maurice, le professeur Sanjeev Kumar Sobhee, et le professeur Mohammad Issack Santally.

Dans son discours, le Dr Sukon a souligné l'importance de la collaboration entre institutions d'enseignement supérieur pour produire des résultats de recherche concrets et innovants. Il a encouragé les chercheurs à viser au-delà des publications académiques pour privilégier l'obtention de brevets et des applications pratiques au service du développement.

Le Dr Raghu a quant à lui insisté sur le rôle de l'innovation durable comme levier de changement social, plaidant pour une intégration accrue des technologies dans la recherche. Il a mis en avant l'intérêt de projets dirigés par les étudiants, de l'entrepreneuriat académique et de nouvelles approches pédagogiques favorisant l'innovation sociale.

Le professeur Bahorun a noté que cette édition marque une rupture avec les précédentes, avec l'implication coordonnée de toutes les institutions publiques d'enseignement supérieur autour d'un calendrier commun et d'une vision partagée. Selon lui, cette démarche incarne le principe de l'unité dans la diversité, en lien avec les objectifs nationaux de développement.

Le professeur Sobhee a pour sa part mis en avant le rôle central de la recherche dans la création de solutions transformatrices, à travers une collaboration renforcée entre le monde académique, l'industrie, les autorités publiques et les étudiants. Il a appelé à la mise en place d'un écosystème interdisciplinaire pour promouvoir un avenir plus durable et inclusif.