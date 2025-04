Afrique: Agar rencontre la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe

Port Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a affirmé la volonté du gouvernement d'établir et de consolider la paix et de mettre fin aux souffrances du peuple soudanais, en particulier des femmes qui ont beaucoup souffert du fléau de la guerre et ont été soumises à toutes sortes de violations par la milice terroriste rebelle.

Lors de sa rencontre dimanche à son bureau à Port Soudan avec une délégation de l'Entité des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), dirigée par la Directrice régionale, Mme Anna Mutefati, Son Excellence a réitéré l'engagement et la volonté du gouvernement soudanais de fournir une aide humanitaire et de répondre aux besoins essentiels. Il a souligné la position ferme du gouvernement sur les questions liées à la paix et à la sécurité des femmes et de la société, appelant la communauté internationale à oeuvrer pour inverser ces violations afin de protéger les femmes et de préserver leurs droits, en particulier les filles mineures qui ont été soumises à toutes les formes de violence.

De son côté, Mme Anna Mutfati a expliqué dans un communiqué de presse que la délégation a été informée de l'évolution du conflit et des souffrances causées par les massacres et la destruction des moyens de subsistance. Elle a souligné que la délégation a exprimé sa solidarité avec les femmes et les filles du Soudan qui ont persévéré et qui paient encore le prix du fléau de la guerre.

Mme. Anna a expliqué que la rencontre a mis en lumière les souffrances et les violations qu'ils ont subies, notamment la violence sexuelle, qui a été utilisée systématiquement. Elle est désormais devenue une arme de guerre, ainsi qu'une insulte aux femmes et aux filles, ce qui souligne la nécessité de travailler à l'application des lois et à la prévention de l'impunité.

Mme Anna Motvati a indiqué que la réunion a discuté de la possibilité de permettre l'accès aux survivants afin qu'ils puissent recevoir les services urgents dont ils ont besoin pour se remettre des abus et de la violence qu'ils ont subis.

Elle a ajouté que la réunion a porté sur l'importance de poursuivre le flux d'aide humanitaire, en coordination avec les organisations humanitaires, et sur la possibilité de fournir le soutien nécessaire pour améliorer la situation humanitaire. Elle a également souligné le rôle des femmes soudanaises dans la vie politique, ajoutant que le Soudan est membre des Nations Unies, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Nous devons donc également tenir compte des discussions qui ont lieu sur la manière de parvenir à la paix, de garantir son maintien et de leur rôle dans la construction de la paix, en appelant à agir pour mettre fin à la guerre et parvenir à la paix.

Mme. Malak Dafaa Al-Sayed a confirmé que la réunion a porté sur la situation humanitaire des femmes au Soudan et sur les efforts du gouvernement et du ministère du Développement social pour protéger les femmes des violations commises par les milices terroristes.

Elle a noté que la sécurisation des zones par les forces armées a contribué à la sécurité et à la protection des femmes, soulignant la nécessité d'activer les partenariats internationaux pour renforcer la protection et aider à faire face à l'impact des violations contre les femmes et les filles.