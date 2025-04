Madagascar: Musique - Fin de l'aventure pour Tifany B

Le samedi 12 avril, les projecteurs de The Voice France se sont braqués une nouvelle fois sur la scène de TF1 avec une soirée riche en émotions. Parmi les talents de la team Florent Pagny, la chanteuse malgache Tifany B, de son vrai nom Bihavana Fabiennoylla, a de nouveau fait vibrer le public lors de l'épreuve inédite des Groupes, une nouveauté de la 14e saison de l'émission.

Révélée le 22 mars dernier lors des auditions à l'aveugle, Tifany B a intégré l'équipe de Florent Pagny aux côtés de Gabriel Nabi Gueye et Théo Bellanca. Ensemble, ils ont relevé le défi de reprendre un monument de la soul, «Proud Mary» de Tina Turner. Après une semaine de répétitions intensives, les trois artistes ont livré une performance enflammée. Mais à l'issue de cette prestation, Florent Pagny a dû faire un choix difficile, et c'est finalement Gabriel Nabi Gueye qui a été sélectionné pour poursuivre l'aventure.

« C'était une très belle aventure que je souhaite à tous de vivre. Et en plus, le patron me compare à la Queen Tina... Quel honneur !

Que demander de plus ? Merci pour votre soutien ! », a réagi Tifany B, originaire d'Antsohihy, actuellement installée à Nîmes, dans le Sud de la France. Si son parcours dans The Voice s'achève ici, celui de Tifany B est loin d'être terminé.

Forte de plus de dix ans de carrière, elle a commencé à chanter en 2012 à Nosy Be, avant de se produire à Mayotte, puis en métropole. Elle vit aujourd'hui de sa passion grâce à une autoentreprise spécialisée dans l'animation musicale. Et comme une artiste ne s'exprime jamais sur une seule scène, Tifany B vient de publier son récit de vie, « Moi, Tifany B. Des rizières à la scène », disponible en version numérique et papier sur plusieurs plateformes et en librairie. Un témoignage inspirant d'une femme, d'une voix, d'un parcours hors du commun.