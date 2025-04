Madagascar: Le Musée de L'Express de Madagascar accueille les tours opérateurs

Le vendredi 11 avril 2025, plusieurs tours opérateurs ont été accueillis par Vola Rasoamanana, directrice générale du Groupe PREY et de L'Express de Madagascar, pour découvrir un espace unique à Antananarivo : le Musée de L'Express de Madagascar et son bistrot, le Bistrot d'Ankorondrano. L'objectif ? Faire de ce lieu un nouveau rendez-vous culturel et touristique incontournable de la capitale.

Inauguré le 3 novembre 2022, le Musée de L'Express de Madagascar est le premier espace entièrement dédié à l'histoire de la presse dans le pays. Conçu à partir des archives du journal de référence L'Express de Madagascar, il retrace plus de trente ans d'histoire nationale à travers des unes emblématiques, des photos marquantes, des éditions inédites, des portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué la nation, des caricatures, ainsi que des couvertures d'événements politiques, économiques, sociaux et culturels.

Depuis son ouverture, le musée s'est enrichi de nouveaux contenus et d'éléments inédits, renforçant son rôle de lieu de mémoire vivante et d'interprétation de l'histoire malgache contemporaine.

Le musée se visite également avec l'usine d'impression du journal.

Installé dans l'enceinte même du journal, dans la zone industrielle Nord, route des hydrocarbures à Ankorondrano, ce lieu se distingue par son authenticité et sa vocation à transmettre. Il témoigne du rôle essentiel des médias dans la construction de la mémoire collective.

« Si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne saura jamais comment avancer », déclare Mamitiana Rabemanantsoa, chargé de communication à la Conférence du Tourisme de Madagascar.

À côté du musée, le Bistrot d'Ankorondrano prolonge l'expérience. Pensé comme un lieu convivial, au décor industriel et chaleureux, il propose une cuisine bistronomique mêlant spécialités locales et internationales. Le bistrot peut également être privatisé pour des événements professionnels ou privés.

En accueillant les professionnels du tourisme, la direction de L'Express de Madagascar souhaite intégrer le musée et son bistrot dans les circuits touristiques officiels. Une initiative saluée par les acteurs du secteur comme innovante et prometteuse.

« C'est la première fois qu'un lieu mêlant presse, histoire et restauration voit le jour à Tana », souligne M. Rabemanantsoa.

Mêlant presse, patrimoine et art de vivre, le Musée de L'Express de Madagascar et son Bistrot d'Ankorondrano incarnent une nouvelle manière de faire découvrir le pays et son histoire.