Maroc: Le GITEX Africa Morocco est devenu un rendez-vous technologique de portée mondiale (PDG de Kaoun International)

Marrakech — Le GITEX Africa Morocco, initialement conçu comme un événement continental réunissant régulateurs et leaders de l'industrie technologique, s'impose aujourd'hui en tant que rendez-vous de portée mondiale et une plateforme incontournable de networking et de croissance, a affirmé, lundi à Marrakech, Mme Trixie LohMirmand, PDG de Kaoun International, principal organisateur du GITEX.

"Ce rendez-vous annuel, qui s'affirme comme un catalyseur clé de la transformation numérique en Afrique, a propulsé le continent au premier plan de la scène technologique mondiale", a souligné Mme LohMirmand à l'ouverture de la 3è édition du GITEX Africa Morocco.

Avec une population de plus en plus jeune en Afrique, la transition numérique n'est plus un choix mais une nécessité, a-t-elle fait observer, estimant que les avancées spectaculaires déjà réalisées dans les secteurs bancaire et télécom africains ouvrent la voie à une innovation rapide et à l'introduction de technologies de pointe.

Dans cette dynamique, a enchaîné Mme LohMirmand, des politiques favorables aux technologies commencent à s'implanter progressivement à travers le continent, alors que les investissements ne cessent de prendre de l'ampleur.

Elle a, en outre, relevé que le GITEX Africa Morocco offre une plateforme stratégique aux capital-risqueurs, incubateurs et centres de recherche, renforçant ainsi la visibilité de l'Afrique sur la scène technologique internationale.

Et d'ajouter que cet événement d'envergure, fort des deux précédentes éditions, confirme sa position en tant que nouvelle pépinière de talents d'envergure mondiale.

La cérémonie d'ouverture de la 3è édition de GITEX Africa Morocco, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention vidéo pré-enregistrée du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d'investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d'institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

L'édition de cette année, qui connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays, se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Ce rendez-vous annuel marque ainsi une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume du Maroc en tant que plateforme incontournable de l'innovation numérique en Afrique.

Le salon met en lumière les secteurs technologiques à fort impact tels que l'EdTech, l'AgriTech, la HealthTech et la SportsTech, à travers l'organisation de panels sectoriels et la conclusion de partenariats stratégiques favorisant l'intégration de l'Afrique dans l'économie numérique mondiale.