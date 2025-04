Maroc: Gitex Africa Morocco traduit l'engagement du Royaume en faveur de la coopération Sud-Sud dans le domaine des technologies (DG de l'ADD)

Marrakech — Le Gitex Africa Morocco traduit le leadership du Royaume et son engagement en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud dans le domaine des technologies, en faveur de l'essor du continent africain, a affirmé, lundi à Marrakech, le directeur général de l'Agence de Développement du Digital, Mohammed Drissi Melyani.

La forte participation que connaît l'édition 2025 de ce salon d'envergure, devenu l'un des rendez-vous technologiques les plus importants à l'échelle africaine et internationale, avec 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays, illustre aussi l'attractivité du Maroc en tant que terre d'opportunités dans le domaine du digital, a indiqué M. Melyani à l'ouverture de la 3è édition du Gitex Africa Morocco.

Cette manifestation constitue une occasion idoine pour faire la lumière sur les efforts inlassables déployés par l'ensemble des parties concernées (ministères, institutions publiques, acteurs du secteur privé) dans le domaine de la transition numérique, à travers la présentation de leurs réalisations, la découverte de meilleures pratiques internationales et l'ouverture sur de nouveaux marchés, a-t-il souligné.

Cet évènement n'est plus seulement une occasion de présenter les dernières innovations, mais il s'agit désormais d'un espace stratégique pour renforcer l'intégration numérique entre les pays africains, jeter des passerelles de coopération avec les partenaires internationaux et accélérer la cadence de la transformation numérique durable, s'est-il félicité.

Cela reflète clairement "notre ambition résolue et notre engagement fort en faveur d'une transition numérique inclusive et de l'instauration d'une nouvelle culture digitale, plaçant parmi ses priorités l'amélioration de l'administration, du tissu entrepreneurial et de la société, ainsi que la construction d'une économie numérique avancée et compétitive", a-t-il dit.

M. Melyani a, d'autre part, relevé que cette troisième édition de Gitex Africa Morocco fait la lumière sur une série de thématiques pertinentes et stratégiques reflétant la dynamique du changement numérique sur le continent africain et ses orientations futures, tout en offrant un espace propice de réflexion collective sur les moyens d'accélérer la transformation numérique, à la lumière des grands défis à venir.

La cérémonie d'ouverture de cette édition de GITEX Africa Morocco, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention vidéo pré-enregistrée du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d'investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d'institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

L'édition de cette année, qui connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays, se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.