Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif soutient la participation de startups palestiniennes au GITEX Africa Morocco

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participe à la 3e édition du GITEX Africa Morocco, dont les travaux se sont ouverts lundi à Marrakech, à travers un pavillon dédié à son incubateur pour les projets de jeunes Palestiniens dans les domaines de l'innovation et de la créativité, "BMAQ Innovation Hub".

Dans un communiqué, l'Agence indique que cette participation, qui bénéficie du soutien du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, constitue une opportunité pour six startups palestiniennes visant à renforcer leur contribution au développement socio-économique d'Al-Qods et des territoires palestiniens, conformément aux objectifs fixés par l'Agence dans le cadre de sa stratégie numérique 2024-2027, couvrant des secteurs clé tels que l'éducation, la santé, les technologies financières et vertes, et le commerce digital.

Cette participation traduit la démarche de l'Agence, relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à offrir toutes les opportunités possibles aux startups palestiniennes, à renforcer leur créativité et leur esprit d'entreprise dans les domaines des technologies numériques, et à les faire bénéficier d'un soutien et d'un encadrement technique dans le cadre du programme de formation et d'accompagnement, qui comprend 190 heures de formation spécialisée.

Le pavillon de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au GITEX Africa Morocco 2025 (20D-20) accueillera des rencontres professionnelles et des présentations des startups palestiniennes participantes, ainsi que des débats thématiques et des réunions de plaidoyer, en vue de renforcer la coopération entre ces entreprises et les acteurs marocains et internationaux du domaine numérique, poursuit le communiqué.

L'Agence avait lancé sa stratégie numérique 2024-2027 sous le thème "Le développement numérique au service du développement économique et social à Al-Qods", qui comprend notamment l'incubateur de start-ups palestiniennes dans les domaines de l'innovation et de la créativité, la plateforme "Dlala" de commerce électronique social et solidaire, la plateforme d'enseignement à distance avec l'université Al Qods, ainsi que l'application de jeu et de divertissement "Haya", destinée aux enfants et adolescents.