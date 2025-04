Afrique: Exposition - Tefy Khaita ramène un éclat de Madagascar à Dakar

À l'occasion de la 23e édition du Dakar Women's Group Art Show, organisée du 12 au 14 avril, l'artiste malgache Tefy Khaita a séduit les visiteurs par ses oeuvres mêlant café et acrylique.

À l'occasion de la 23e édition du Dakar Women's Group Art Show, organisée du 12 au 14 avril, l'artiste malgache Tefy Khaita a séduit les visiteurs par ses oeuvres mêlant café et acrylique, inspirées de la vie quotidienne des femmes à Madagascar.

« J'ai créé et ramené un petit bout de Madagascar à Dakar, et ils ont aimé », confie avec émotion Tefy Nirina Enrique Barry Andriambololoson, plus connu sous le nom de Tefy Khaita. L'artiste peintre malgache a marqué les esprits lors de cette 23e édition du Dakar Women's Group Art Show, accueillie au Musée Théodore Monod d'Art Africain. L'événement, clôturé ce dimanche, a réuni une quarantaine d'artistes - peintres, sculpteurs, photographes et créateurs - autour du thème « Bloom ».

Chaque artiste a présenté cinq oeuvres mises en vente. Celles de Tefy Khaita, empreintes d'une forte sensibilité, ont particulièrement retenu l'attention.

Originaire de Fianarantsoa, l'artiste a puisé son inspiration dans des scènes de vie observées à Mahatsinjony et Sahambavy. « Je voulais raconter la vie des femmes et leur lien avec l'eau, à travers le café et l'acrylique », explique-t-il. Un hommage à ses racines et au quotidien malgache.

Un accueil enthousiaste

Dès le vernissage, tenu le 11 avril, l'ensemble de ses oeuvres a été vendu. Un succès qui illustre la résonance de son travail bien au-delà des frontières malgaches.

Autodidacte, Tefy Khaita s'est formé au contact de passionnés d'art dès son plus jeune âge. Il a développé un style personnel, fruit de l'observation, de la répétition et d'un attachement profond à ses origines betsiléo.

À Dakar, il n'a pas seulement présenté des oeuvres : il a partagé une identité, un imaginaire et un fragment de Madagascar. Le public sénégalais a répondu avec enthousiasme.