Maroc: GITEX - Le chef du conseil de la cybersécurité des Émirats Arabes Unis salue le leadership africain du pays dans le digital

Marrakech — Le chef de la cybersécurité du gouvernement des Émirats Arabes Unis, Mohamed Al Kuwaiti, a salué, lundi à Marrakech, le leadership africain du Maroc dans les secteurs des technologies digitales et numériques, exprimant le souhait de voir le Royaume percer davantage dans ce domaine au niveau mondial.

Intervenant à l'ouverture de la 3è édition du GITEX AFRICA Morocco, M. Al Kuwaiti a salué la vision du Royaume, portée par le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en matière d'innovation et de transformation numérique, faisant part de la volonté des Émirats Arabes Unis de soutenir cette ambition numérique.

Pour le responsable émirati, cette troisième édition de GITEX Africa est l'occasion de mettre en avant l'importance stratégique de l'intelligence artificielle (IA), insistant sur l'intérêt de promouvoir une technologie sûre, éthique et sécurisée, ainsi que la cybersécurité, notamment dans un contexte régional et mondial marqué par une digitalisation accélérée.

A ce propos, il a déploré le fait que les menaces cybernétiques coûtent chaque année des milliards de dollars à l'économie mondiale.

C'est dans cette perspective que l'intelligence artificielle "souveraine" devrait être intégrée au coeur de l'action gouvernementale, a-t-il plaidé, soulignant que le secteur public ne peut, à lui seul, relever ce défi. "Une mobilisation collective, fondée sur des partenariats public-privé, s'impose", a-t-il estimé.

La cérémonie d'ouverture de cette 3e édition de GITEX Africa Morocco, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention vidéo pré-enregistrée du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d'investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d'institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

L'édition de cette année, qui connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays, se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.