Madagascar: Padel - Urban futsal - Le club Atema expéditif en finale

Le complexe sportif de l'Urban Futsal à Andraharo a été le rendez-vous des padélistes d'Antananarivo, ce week-end. Pour la quinzième édition du championnat de Padel Urban Futsal par équipe, jouée samedi, le club Atema d'Antanimora, composé de Prisca Razafimamonjy, Zarah Razafimahatratra et Steffi Julia Razafimahatratra, a survolé la concurrence dans une finale expéditive face à l'équipe de F2M, formée par Michela et Miora Robinson en 2 manches (6/2 6/0).

Avant d'atteindre la finale, l'équipe Atema, composée de Prisca et Zarah, a écarté sur sa route les deux raquetteuses composées de Murielle et Sandrine. Dans l'autre demi-finale, l'équipe F2M, formée par Michela et Miora, s'est qualifiée automatiquement en finale à cause du forfait de Fifolles, constituée de Sandrine et Prisca.

Pour la première fois, l'équipe Atema s'est imposée en deux sets (6/2 6/0), avec l'occasion pour elle de prendre sa revanche contre F2M qui l'avait battue durant la précédente édition.

Huit divisions en concurrence

Dans un match très disputé mais qui ne reflète pas les résultats, les protagonistes ont tout donné sur le terrain pour égayer le public venu nombreux.

Dans la catégorie masculine, exceptionnellement la phase finale chez les hommes n'a pas eu de demi-finale à cause des absences des deux équipes MARCO (Marin et Corentin) et YAS/CFAO (Landry et Miary Zo), qui disputent des tournois en dehors de Madagascar.

La finale masculine a vu l'équipe JMT (Thierry et Mamy) affronter l'équipe LAMAKOO (Toavina et Tokiana). Ces derniers se sont imposés en trois manches, 7/6 5/6 3/6, dans une belle prestation pleine de suspense.

Le championnat de Padel Urban Futsal dure environ dix semaines, divisé en deux phases aller et retour (cinq semaines chacune), où chaque équipe a un match par semaine. Le match de samedi a été la finale de la 15e édition du championnat.

Comme à l'accoutumée, la phase finale débute le matin par des matchs de barrage, auxquels l'équipe classée deuxième de la division inférieure fait face à l'avant-dernière de la division supérieure.

Le championnat de Padel Urban Futsal se divise en huit divisions selon les niveaux de chaque équipe, où la division 1 est la plus forte et la division 8 destinée aux amateurs et novices. Le prochain championnat Padel 16 Urban Futsal revient dans une semaine.