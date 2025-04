Tunisie: Manouba - Arrêt des cours dans une école primaire pour protester contre l'agression d'une enseignante

Les cours ont été suspendus aujourd'hui, lundi, à l'école primaire de la Cité des Orangers à la Manouba, en signe de protestation contre une personne habitant à proximité de l'établissement, vendredi soir, qui a délibérément attaqué l'une des enseignantes de l'école, l'agressant physiquement, selon Sofiane Jaïdi, secrétaire général du syndicat régional de l'enseignement de base, à la Manouba,

Il a ajouté que toutes les écoles primaires de la ville de Manouba et de Denden ont observé un sit-in de deux heures sous la supervision du syndicat de l'enseignement de base.

Le sit-in observé a constitué l'occasion de revendiquer la criminalisation de la violence dans les établissements scolaires ainsi que la mobilisation de tous les moyens pour y mettre fin, selon la même source.

Jaidi a qualifié cette agression de barbare, émanant d'un citoyen sans lien avec l'institution, qui a agressé l'enseignant et un membre du personnel administratif, et proféré des propos déplacés, soulignant la nécessité de dissuader de tels comportements qui portent atteinte à la dignité des éducateurs et du personnel.

L'administration de l'école a immédiatement déposé une plainte contre le citoyen, et toutes les parties concernées ont été entendues aujourd'hui au poste de police de la Manouba, tandis qu'une réunion a été organisée au sein de l'établissement primaire entre les structures syndicales et la direction régionale de l'éducation afin d'examiner les faits et de réfléchir aux mesures à prendre.

Il est à noter que le syndicat de l'enseignement de base de la Manouba a publié une déclaration hier, dimanche, appelant à la suspension des cours dans l'école mentionnée et à l'organisation de mouvements de protestation dans les établissements scolaire de la Manouba et de Denden.