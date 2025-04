Tunisie: Redéfinition et usages du manuel scolaire tunisien, objet d'un forum international à Tunis les 14, 15 et 16 avril

Un colloque international intitulé « Penser le manuel scolaire : Redéfinir le manuel et ses nouveaux usages dans un système éducatif en mutation « , organisé par le Centre International de Formation des Formateurs et d'Innovation Pédagogique (CIFPP).à son siège pendant trois jours dans le cadre du projet « Takalam » visant à développer les compétences linguistiques des élèves dans le système éducatif tunisien.

Des experts dans le domaine de l'éducation de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de France et de Belgique participent à ce forum international qui prévoit une série de conférences, de débats et d'ateliers de formation au profit des inspecteurs, des assistants pédagogiques et des enseignants en Tunisie, axés sur le développement du manuel scolaire tunisien dans sa forme et son contenu, a indiqué Zakaria Dassi, directeur général du CIFPP.

Pour sa part, Fathi Tahri, chercheur en sciences de l'éducation, a indiqué que la Tunisie dispose d'une riche expérience dans le domaine de l'élaboration des manuels scolaires, mais que « les livres qui existent actuellement ne sont pas au top et nécessitent de grands efforts et des études approfondies pour avoir une place importante dans le processus éducatif », a-t-il dit.

Il a souligné que les manuels scolaires à l'ère de la numérisation peuvent « survivre » mais nécessite les efforts concertés des experts et des compétences dans le domaine, d'une part, et l'intervention de l'Etat, afin de fournir toutes les ressources matérielles, logistiques et humaines, d'autre part, afin d'atteindre les résultats souhaités qui répondent aux attentes des élèves à l'ère du numérique.

De son côté, Asma Khalas, experte en communication et médias pour le projet « Takalam », a indiqué que ce projet est mis en oeuvre de 2024 à 2026 sous la supervision d'« Experts France » et en partenariat avec l'Union européenne et l'Agence française de Développement, notant qu'il vise à former des compétences tunisiennes dans le domaine de l'ingénierie pédagogique et des programmes éducatifs et de l'apprentissage des langues arabe et française.