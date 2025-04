Tunisie: Ligue 1 / 26e journée - EST-EGSG (1-0) - Ce n'était pas cher payé !

En dépit des absences enregistrées, les "Sang et Or" ont développé un bon volume de jeu.

La note aurait dû, d'ailleurs, être plus salée, mais les jambes semblent encore accablées.

Restant sur une victoire obtenue à domicile, les Gafsiens, avant-derniers au classement, sont venus à Radès avec la perspective de rentrer avec un résultat positif. En face, les «Sang et Or» ont foulé la pelouse de l'Olympique de Radès avec l'objectif de réagir après l'élimination en Ligue des champions.

Par ailleurs, on n'a pas attendu longtemps pour assister à la première occasion dangereuse des locaux. A peine 7 minutes de jeu et Rami Jeridi, auteur d'une jolie parade, s'interpose à la puissante frappe de Rayane Hamrouni.

Après cette première grosse occasion, les Gafsiens ont renforcé leur garde en se repliant davantage dans leur moitié de terrain, ce qui a réduit considérablement la marge de manoeuvre des attaquants espérantistes.

La solution ne pouvait venir que d'une balle arrêtée : un corner tiré par Chiheb Jebali qui, après un une-deux avec Houssem Tka, adresse un centrage millimétré pour Rodrigo Rodrigues. Le Brésilien, d'une tête plongeante, loge la balle dans les filets (31'). Il n'en fallait pas plus pour que les Espérantistes, bien que fortement amoindris avec les absences enregistrées, rejoignent les vestiaires pour la pause mi-temps avec un avantage au score.

Un jeu beaucoup plus dangereux, mais...

En deuxième mi-temps, Maher Kanzari a opéré des changements en incorporant Derbali, Maacha, Mouhli et Jabri. Des changements qui ont apporté une plus-value à l'animation offensive. Et contrairement à la première mi-temps, les occasions créées par les attaquants espérantistes ont été beaucoup plus nombreuses, voire plus dangereuses, à l'image du tir croisé de Maacha intercepté in extremis par Jeridi (67') ou encore Derbali qui, après avoir dribblé les défenseurs adverses, se faufile en pleine surface de réparation et adresse un tir puissant qui frôle la transversale (78').

Mouhli et Ben Mohamed ont également tenté leurs chances. En vain. Malgré les passes en profondeur à destination de Jabri, la création de brèches, le deuxième but n'est jamais venu.

Il est clair que le moral des joueurs "sang et or" est toujours affecté et par conséquent, les jambes sont restées accablées. Sinon, au vu du volume de jeu développé et des occasions créées, la note aurait dû être plus salée.

Quant aux Gafsiens, ils n'ont rien entrepris ou presque pour espérer ramener un résultat positif de Radès. Skander Kasri doit revoir sa copie, sur le plan offensif notamment, pour que l'opération de sauvetage soit réussie.

EST : Ben Saïd, Bouchniba (Maacha 46'), Koudhai, Ben Hmida, Ben Mohamed, Guenichi, Tka, Konaté, C. Jebali (Mouhli 73'), Hamrouni ( Derbali 59' et Rodrigues (Jabri 59').

EGSG : Jeridi, Horchani, Chebbi, Mejri, O. Jebali, Chayeb (Omrani 59'), Ben Mbarek (Mhamdi 84'), Agbere, Traoré (Chokri 84'), Ben Hssine (Ajmi 72') et Jouini.