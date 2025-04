Tunisie: CSS - La facture aurait pu être salée !

N'eussent été les deux exploits du portier Aymen Dahmen qui a arrêté deux penaltys, les Sfaxiens auraient essuyé face aux Bardolais un revers des plus cuisants.

Certes, l'entraîneur Lassâad Dridi était satisfait en fin de match de rentrer à Sfax avec le point d'un nul inespéré, mais au fond de lui-même, il avait du mal à digérer la très mauvaise prestation des siens. Et surtout ce jour sans de toute l'équipe à l'exception du gardien Aymen Dahmen qui a porté à lui seul le lourd fardeau du match et sauvé ses coéquipiers d'une défaite qui aurait eu un impact négatif sur le groupe avant d'attaquer les huitièmes de finale de la Coupe contre l'USBG à Ben Guerdane.

Pourtant, le CSS a eu l'avantage d'ouvrir le score, et ce but aurait dû être libérateur pour entrer de plain pied dans le match avec un Firas Sekkouhi en verve. S'il est devenu un élément clé du milieu de terrain, il faut avouer que c'est amplement mérité. Avec sa grande débauche d'énergie, son omniprésence et sa supériorité dans les duels à ras de terre ou aériens, par sa présence sur les deuxièmes balles et sa capacité à s'engouffrer dans les espaces ouverts par les attaquants en mouvement, par sa bonne frappe de la tête comme du pied aussi, Firas Sekkouhi s'est avéré dans plus d'un match le sauveur quand toute l'équipe piétine et peine à avoir le monopole du jeu.

Or, que s'est-il passé après le but de Firas Sekkouhi qui aurait dû normalement ouvrir la voie à un grand match et à une victoire qui aurait gonflé à bloc le moral des «Noir et Blanc» ? Un relâchement incompréhensible avec un carton rouge pour Habchia et l'obligation pour Lassâad Dridi de rectifier son plan de jeu initial suite à cette infériorité numérique.

Une défense à la dérive

Cela dit, l'option pour un bloc plus bas dans un match ouvert a engendré un pressing haut des Stadistes sur le périmètre de vérité des Sfaxiens. La défense a pris eau de toutes parts et le danger était présent à chaque percussion des hommes de Chokri Khatoui dans la surface.

Poussés à la faute, les coéquipiers de Hicham Baccar ont concédé trois penaltys, ce qui témoigne de l'immensité des difficultés éprouvées pour éviter un grand naufrage. Heureusement que les deux penaltys qui, auraient concrétisé la mainmise des Stadistes sur la rencontre et scellé la défaite du CSS, ont été stoppés avec grand brio par Aymen Dahmen qui a été dans un grand jour. Bien des choses sont donc à revoir par Lassâad Dridi s'il veut aller le plus loin possible dans l'épreuve de la coupe.