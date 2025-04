Soudan: Le porte-parole officiel du gouvernement pleure le martyre du militant Dr Hanadi Al-Nour « Bit El Fasher »

Port Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement soudanais, M. Khalid Al-Eaysir, ministre de la Culture et de l'Information, a pleuré, au nom du gouvernement et des femmes libres du Soudan, la combattante héroïque, la martyre Al-Miaram.

Dr Hanadi Al-Nour Daoud Jumaa, « fille d'Al-Fasher, qui a choisi de marcher sur le chemin de la résistance aux côtés de ses compagnons de combat et a gravi les échelons pour secourir les blessés et les prisonniers dans les combats pour la dignité. » et avec le coeur rempli de douleur et de tristesse, nous pleurons avec beaucoup de respect et de révérence le combattant héroïque, le martyr Al-Mirram.

Dr. Hanadi Al-Nour Daoud Jumaa, « Bet El Fasher », qui a écrit son nom en lettres de lumière dans le registre du courage et de la dignité, et s'est fait un symbole d'appartenance, de fierté et de loyauté envers son pays et son peuple.

La martyre était un exemple de femme libre qui refusait de se soumettre aux monstres du crime et de l'agression. Elle a choisi de parcourir le chemin de la résistance aux côtés de ses camarades combattants et a progressé dans les rangs pour sauver les blessés et les prisonniers dans les batailles de la dignité.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa chère famille, aux proches et aux héros du camp de Zamzam et d'El Fasher, ainsi qu'à tous ceux qui l'aimaient et l'appréciaient à travers le pays et à l'étranger./OSM