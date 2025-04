Maroc: Gitex Africa Morocco, un espace d'idées audacieuses et de dialogues constructifs (président de la CGEM)

Marrakech — Le Gitex Africa Morocco est bien plus qu'un salon technologique, il s'agit d'un espace propice d'idées audacieuses et de dialogues constructifs, a affirmé, lundi à Marrakech, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Cet évènement de grande envergure, qui rassemble décideurs, visionnaires, investisseurs, entrepreneurs, ainsi que les divers acteurs du secteur, qui "ne se contentent pas d'imaginer l'avenir, mais le construisent", a souligné M. Alj à l'ouverture de la 3è édition de ce rendez-vous technologique incontournable.

Le Gitex Africa prend ainsi de l'ampleur et gagne en influence, affirmant la place de plus en plus croissante de l'Afrique sur la scène technologique mondiale, a-t-il poursuivi.

En accueillant cet évènement majeur, Marrakech confirme une fois de plus son statut de hub technologique à l'échelle du continent, a-t-il dit, relevant que la présence de pavillons nationaux et une forte participation internationale témoignent non seulement de l'attractivité croissante du continent, mais aussi de sa capacité à attirer des partenaires mondiaux désireux de collaborer et d'investir.

Au-delà de son ampleur et de son prestige, ce rassemblement incarne aussi la vision d'un continent qui "adopte l'innovation pour relever les défis les plus urgents auxquels il fait face, non pas en suivant les voies traditionnelles du développement, mais en les contournant", a fait remarquer M. Alj.

La technologie offre à l'Afrique une opportunité unique de transcender les obstacles classiques et de créer des solutions adaptées à ses propres réalités, a-t-il dit, soulignant que Gitex Africa Morocco est "un catalyseur" de cette transformation.

Le président de la CGEM a, par ailleurs, rappelé le lancement par le Maroc d'une stratégie numérique ambitieuse, avec 2030 comme horizon, en plaçant le développement des talents à son centre, notant que l'objectif est de former et d'attirer 100.000 professionnels du numérique par an pour répondre à la demande croissante dans des domaines clés comme l'IA, le cloud computing et la cybersécurité.

Et de poursuivre que combiné à la capacité du Maroc à produire de l'énergie verte à des coûts compétitifs, "ce vivier de talents renforcera notre leadership dans des secteurs stratégiques comme les services cloud et l'intelligence artificielle", expliquant que cette stratégie s'attaque aussi à un enjeu crucial, à savoir le financement des startups.

Un autre pilier stratégique est l'infrastructure, a fait noter M. Alj, avant de conclure que d'ici 2030, le Maroc vise à assurer une couverture 5G pour 70% de sa population, une étape clé alors que le Royaume se prépare à co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030 avec l'Espagne et le Portugal.

La cérémonie d'ouverture de cette 3e édition de GITEX Africa Morocco, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention vidéo pré-enregistrée du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d'investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d'institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

L'édition de cette année, qui connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays, se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.