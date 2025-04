Maroc: Lutte antidopage - Le pays s'est inscrit dans une démarche volontariste pour promouvoir un environnement sportif sain (ministre)

Rabat — Le Maroc s'est résolument inscrit dans une démarche volontariste pour promouvoir un environnement sportif sain et conforme aux standards internationaux, a affirmé lundi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohammed Saad Berrada.

Selon le ministre, qui présidait la cérémonie d'ouverture du premier forum des organisations nationales antidopage africaines (ONAD), organisé lundi et mardi dans la capitale marocaine, le déroulement de cette rencontre de haut niveau, fruit d'une collaboration exemplaire entre l'Agence mondiale antidopage (AMA), son bureau Afrique et l'Agence marocaine antidopage (AMAD), constitue "la meilleure illustration de notre engagement collectif à préserver l'éthique et l'équité dans le sport africain".

L'approche prônée en la matière par le Maroc s'inscrit dans les orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui, dans Sa lettre adressée à l'occasion de la tenue des assises nationales du sport organisées en octobre 2008, avait rappelé avec force que "l'utilisation des substances dopantes était un phénomène étranger à nos traditions et à notre culture, interdit à la loi et contraire à l'éthique sportive ", a dit le ministre.

L'organisation de ce forum constitue en outre la suite logique d'un engagement fort et constant, a indiqué M. Berrada, rappelant que dès l'année 2007, le Maroc a ratifié la convention internationale de l'UNESCO contre le dopage dans le sport, puis, en 2013, celle du conseil de l'Europe, renforçant ainsi son cadre juridique et institutionnel en la matière.

"Ces adhésions traduisent un choix stratégique du gouvernement marocain, celui d'un sport propre, respectueux des valeurs d'éthique, d'équité et de santé publique", a-t-il poursuivi.

Il a souligné, dans ce sens, qu'"il incombe à l'ensemble des acteurs du monde sportif de se mobiliser et de ne ménager aucun effort pour préserver au sport ses valeurs cardinales que sont la persévérance, le respect mutuel, l'intégrité et la quête loyale de l'excellence, autant de valeurs qui se trouvent aujourd'hui gravement mises en péril par diverses dérives".

"Le dopage représente un fléau particulièrement préoccupant qui, non seulement compromet la santé des athlètes, mais aussi met à mal les fondements mêmes de l'idéal sportif que sont l'équité compétitive et la crédibilité des performances", a-t-il martelé.

Pour sa part, la présidente de l'Agence marocaine antidopage, Fatima Abouali, a indiqué que l'AMAD joue désormais un rôle catalyseur dans la dynamique régionale en faveur de l'intégrité sportive, soulignant qu'en tant qu'espace de réflexion, ce forum de deux jours offre l'opportunité de partager les différentes expériences et de construire des ponts solides entre les ONAD africaines.

Placé sous le signe de la coopération, a-t-elle souligné, "cette rencontre incarne notre ambition commune de construire ensemble un sport plus juste et plus équitable".

Selon Mme Abouali, l'AMAD s'est engagée avec détermination, depuis sa création, à instaurer un cadre national rigoureux de lutte antidopage, mentionnant que par le biais de formations, de campagnes de sensibilisation et de partenariats stratégiques, l'Agence a su créer un dialogue constructif avec le Ministère chargé du sport, le Comité National Olympique Marocain, les fédérations, les sportifs, les universités, les professionnels de santé et la presse.

Quant au Secrétaire général du Comité national olympique marocain (CNOM), Abdellatif Idmahama, il a souligné que le forum des ONAD africaines constitue une opportunité pour développer la coopération sud-sud prônée par SM le Roi Mohammed VI.

Il a fait part, à cette occasion, de l'engagement du CNOM à continuer à oeuvrer pour un sport et une société propres.

Au menu des débats, plusieurs panels axés entre autres sur « le renforcement du rôle des sportifs », « la solidarité régionale », « la coopération gagnant-gagnant », « les prochaines étapes pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 », « le processus de mise en oeuvre du code 2021 », « les opportunités pour le code 2027 » et « l'innovation dans l'antidopage : quelles sont les prochaines étapes ? ».

Ce conclave réunit les représentants des organisations nationales antidopage du continent autour d'un objectif commun, à savoir renforcer la coopération régionale, permettre de partager les bonnes pratiques et promouvoir une lutte harmonisée et efficace contre le dopage en Afrique.

Ce rendez-vous inédit constitue également une plateforme stratégique d'échange, de dialogue et de renforcement des capacités, dans le cadre des efforts continus pour un sport africain intègre et propre.