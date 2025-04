Togo: Procès d'intention - L'opposition juge la transparence avant même le vote

Le processus de révision des listes électorales en vue des prochaines élections municipales suscite la controverse.

À l'issue de la première phase achevée dans la zone 1, la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), un regroupement politique de l'opposition, a vivement critiqué les conditions d'organisation de l'opération.

Dans un communiqué publié lundi, la DMP déplore que la prolongation d'une seule journée décidée par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ait été largement insuffisante pour permettre aux électeurs de s'enrôler dans de bonnes conditions.

L'organisation évoque notamment des délais trop courts, des machines souvent lentes, et des pannes techniques fréquentes sur de nombreux sites.

Pour la DMP, « tout semble avoir été mis en oeuvre pour perdre du temps et décourager les électeurs » de la zone 1. Elle estime que ces difficultés traduisent une absence de volonté politique de la part du gouvernement et de la Céni de garantir des élections libres et transparentes.

Le regroupement va plus loin en accusant l'administration électorale d'avoir recours à des méthodes déguisées d'obstruction et de diversion qui pourraient, selon lui, être les signes avant-coureurs de fraudes électorales.

Face à cette situation, la DMP appelle la Céni à « prendre ses responsabilités » pour garantir un processus crédible et équitable dans les prochaines zones d'enrôlement, en l'occurrence les zones 2 et 3. Elle exhorte également les électeurs à se mobiliser dès le premier jour pour s'enregistrer massivement et ainsi déjouer tout risque de manipulation.

En l'absence de réels programmes et de vision, l'opposition en est réduit à critiquer systématiquement toutes les initiatives politiques : la révision des listes, mais aussi l'adoption du régime parlementaire.