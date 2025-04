Maroc: M. Bensaid - 7.000 conventions signées avec des associations et clubs oeuvrant dans le domaine de la jeunesse

Rabat — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que 7.000 conventions de partenariat ont été signées avec des associations et clubs oeuvrant dans le domaine de la jeunesse.

En réponse à une question orale du groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme sur les programmes du ministère visant à promouvoir les maisons de jeunes, M. Bensaïd a précisé que ces conventions s'inscrivent dans le cadre du programme national d'animation des institutions de jeunesse pour la saison 2024-2025, lancé au profit des associations oeuvrant dans ce domaine et interviennant dans les maisons de jeunes ou au sein de leurs propres structures.

Le ministre a souligné que son département s'emploie à créer une nouvelle dynamique au sein des maisons de jeunes à travers le lancement de programmes et d'activités en partenariat avec les acteurs institutionnels et les parties prenantes concernées par les questions de jeunesse et d'enfance.

Il a, en outre, mis en avant la diversification des contenus proposés, qu'il s'agisse de l'encadrement pédagogique, de l'animation culturelle et artistique, ou encore du développement des compétences et aptitudes.

Ainsi, dans le cadre de ce programme national, M. Bensaïd a fait savoir que 150 maisons de jeunes ont été équipées en matériel pédagogique, y compris des jeux électroniques.

Il a par ailleurs évoqué le lancement du projet ASAS (Attestation spécifique à l'animation socioculturelle), à travers la création de plus de 100 centres de formation de proximité au sein des maisons de jeunes, destinés à renforcer les capacités des cadres associatifs en matière de gestion associative, tout en soulignant le développement de la plateforme numérique "animateur.ma", ainsi que celle dédiée à la gestion numérique des maisons de jeunes "jam3iya.ma".

Le ministre a, par la même occasion, mis l'accent sur l'importance accordée par son département à la promotion du volontariat, à travers la création de clubs thématiques, la conclusion de partenariats avec des groupes et organisations nationales et internationales, ainsi que l'organisation d'un programme national de festivals adressés aux jeunes dans divers domaines, notamment les jeux traditionnels, le théâtre, la musique, la lecture et le folklore.

D'autre part, M. Bensaïd a indiqué que son département procède, chaque année, à la réhabilitation de plusieurs maisons de jeunes, dans le cadre d'un programme lancé en 2021 et dont l'achèvement est prévu cette année.