Maroc: GITEX Africa Morocco - Les enjeux liés à la transformation digitale des administrations publiques au coeur d'un panel de haut niveau

Marrakech — Les enjeux liés à la transformation digitale des administrations publiques ont été au coeur d'un panel de haut niveau organisé, lundi à Marrakech, dans le cadre de la 3e édition de GITEX Africa Morocco.

Cette rencontre a été l'occasion d'explorer les différents chantiers de la transformation numérique des administrations publiques et leur impact sur l'amélioration des services rendus aux citoyens.

Intervenant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a fait observer que la numérisation de l'administration publique au Maroc connaît une dynamique croissante, matérialisée par une progression remarquable du Maroc dans l'indice de développement de l'e-gouvernement (EGDI) en 2024.

"Conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous voulons faire de l'administration publique une administration digne de confiance, plus efficace, plus transparente, proche des citoyens et plus apte à satisfaire leurs besoins", a relevé Mme Seghrouchni, ajoutant que le lancement de la Stratégie nationale Maroc Digital 2030 donne corps à cette ambition.

La Stratégie Maroc Digital 2030 vise la mise en oeuvre de projets permettant de simplifier et de numériser les services publics, a-t-elle noté, mettant l'accent sur la nécessité d'assurer la qualité et la conformité des services publics offerts aux citoyens.

Pour sa part, le secrétaire d'État au ministère fédéral allemand du numérique et des transports, Stefan Shnorr, a fait observer que les pays industrialisés éprouvent des difficultés quant à la transition numérique des services publics, en raison notamment de la non-harmonisation des réglementations européennes.

"Nous avons beaucoup à apprendre de l'Afrique vu que nos pays utilisent toujours des procédures analogues en matière de services publics. Notre défi consiste aujourd'hui à numériser nos services publics et à harmoniser nos réglementations dans ce domaine", a-t-il expliqué.

De son côté, la directrice générale de l'Organisation de coopération numérique, Hajar El Haddaoui, a mis l'accent sur le rôle de la transformation digitale dans l'accélération du développement économique.

"L'aspect multilatéral, la coopération intergouvernementale et la coopération entre les secteurs public et privé sont nécessaires pour réussir le chantier le la transition numérique et tirer parti de l'innovation", a-t-elle ajouté.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2025 du GITEX Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Ce rendez-vous marque une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume du Maroc en tant que plateforme incontournable de l'innovation numérique en Afrique. Le salon réunit chaque année les principaux acteurs de la technologie autour des enjeux du numérique, de l'IA et de l'innovation en Afrique.