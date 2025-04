Maroc: GITEX Africa 2025 - La forte présence américaine illustre l'engagement US en faveur de la transformation digitale du pays (Chargée d'affaires)

Marrakech — La présence de plus d'une soixantaine d'entreprises américaines opérant dans les domaines de l'innovation et de la Tech à la 3e édition du GITEX Africa Morocco illustre l'engagement US en faveur de la transformation digitale du Royaume et du continent africain, a affirmé, lundi à Marrakech, la Chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona.

"Le salon GITEX constitue une plateforme formidable pour les États-Unis afin de saisir les opportunités d'investissement qu'offre le Maroc", a souligné Mme Cutrona dans une déclaration à la MAP en marge de sa visite aux différents stands et galeries de ce salon, qui connaît la participation de plus de 1.400 exposants issus de plus de 130 pays.

A cet égard, elle a mis en avant le leadership du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui se manifeste notamment à travers l'organisation de cet événement technologique d'envergure, en droite ligne des efforts du Royaume en faveur de l'édification du paysage numérique africain.

Évoquant les relations bilatérales, à la lumière de l'entretien tenu récemment à Washington entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, la Chargée d'Affaires a souligné que cet entretien a été "l'occasion de réaffirmer le partenariat de longue date que nous entretenons avec le Royaume du Maroc, sous le leadership du Président Donald Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Ce rendez-vous marque une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume en tant que plateforme incontournable de l'innovation numérique en Afrique. Le salon réunit chaque année les principaux acteurs de la technologie autour des enjeux du numérique, de l'IA et de l'innovation en Afrique.