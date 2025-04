Afrique du Nord: Gitex Africa 2025 - Convention de partenariat pour l'intégration de l'amazighe dans les services du Groupe Barid Al-Maghrib

Marrakech — Une convention de partenariat a été signée, lundi à Marrakech, entre le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration et le groupe Barid Al-Maghrib, dans l'objectif de renforcer l'intégration de la langue amazighe dans les services offerts par le Groupe.

Paraphée par la ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, Amal El Fellah Seghrouchni, et le directeur général du groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, cette convention s'articule autour de cinq axes principaux.

La convention, signée dans le cadre de la 3e édition du GITEX Africa Morocco (14-16 avril), vise le renforcement des services d'accueil, d'orientation et d'information en langue amazighe, la mise à disposition d'agents amazighophones dans les centres d'appels, la traduction des contenus signalétiques et des panneaux d'orientation, l'intégration de la langue amazighe dans les supports numériques et les réseaux sociaux, ainsi que l'accompagnement en matière de formation, de conseil et d'expertise, selon un communiqué du groupe Barid Al-Maghrib

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales et du programme gouvernemental 2021-2026 relatif à l'opérationnalisation du caractère officiel de la langue amazighe, conformément à l'article 5 de la Constitution du Royaume du Maroc et à la loi organique n°26-16 fixant les modalités de son intégration progressive dans les domaines prioritaires de la vie publique, précise-t-on.

À travers cette convention, les deux parties réaffirment leur volonté commune de promouvoir l'usage de la langue amazighe et de garantir un accès inclusif et équitable aux services postaux pour l'ensemble des citoyennes et citoyens.