Maroc: A Sao Paulo, Royal Air Maroc signe son grand retour au WTM Latin America

Sao Paulo — Après six années d'absence, marquées par la parenthèse imposée de la pandémie, Royal Air Maroc signe le retour du pavillon marocain au WTM Latin America, le principal salon B2B du voyage et du tourisme en Amérique latine, qui a ouvert ses portes ce lundi à l'Expo Center Norte de Sao Paulo.

De la métropole brésilienne à Casablanca, et de là aux confins de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, plus de 140 destinations s'offrent à l'horizon. C'est avec cette promesse que la compagnie nationale investit cette vitrine stratégique, quatre mois après avoir renoué le lien direct avec le Brésil, pour exercer son influence, explorer de nouveaux relais et conforter sa présence.

L'édition 2025, placée sous le thème évocateur « Where Tech Meets Touch », incarne la rencontre entre innovation et émotion. Elle réunit plus de 840 exposants de toute l'industrie - agences de voyages, hôteliers, compagnies aériennes, croisiéristes, sociétés de location, acteurs du luxe et de la technologie -, attirant quelque 30.000 professionnels et décideurs, venus capter les tendances et sceller de nouveaux partenariats.

Pour Royal Air Maroc, ce retour s'opère sous les meilleurs auspices. « C'est une belle opportunité de maillage avec les opérateurs de la région. Nous sommes là pour discuter des opportunités d'affaires et valoriser notre offre - un réseau intercontinental, une connectivité fluide depuis notre hub de Casablanca, des services premium, notamment pour le segment du tourisme d'affaires. Et à travers nous, c'est toute la destination Maroc qui se donne à voir », déclare à la MAP Othman Baba, représentant régional de la compagnie en Amérique du Sud.

Depuis son retour au Brésil, le transporteur national enregistre un taux de remplissage supérieur à 80 %, traduisant une reprise soutenue et un réel engouement du marché.

Durant les trois journées du salon, Royal Air Maroc multipliera les rencontres, menant une prospection ciblée auprès des grands tours-opérateurs du continent. En ligne de mire : faire inscrire le Maroc sur leurs catalogues de destinations privilégiées. Un protocole d'intention doit également être signé avec Embratur, l'Agence brésilienne de promotion du tourisme international, illustrant une volonté commune de renforcer les passerelles.

Installée sur un stand de 40 m² aux couleurs rouge chatoyantes, la compagnie dévoile ses dernières nouveautés, dont le majestueux Boeing 787-900 Dreamliner et une classe affaires entièrement repensée. Sont également mises en avant ses capacités de connexion et les perspectives de renforcement de la liaison Casablanca-Sao Paulo, dont la fréquence devrait passer prochainement de trois à cinq ou six vols hebdomadaires. À moyen terme, une ouverture vers Rio de Janeiro est également à l'étude.

Une ambition saluée par Marcelo Freixo, président d'Embratur, qui voit dans cette édition du salon une vitrine stratégique de portée mondiale, propice à la génération d'opportunités d'affaires et à l'attraction de visiteurs internationaux. « Le Maroc en est un parfait exemple. C'est un marché à fort potentiel pour le Brésil », affirme-t-il à la MAP.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de visibilité croissante du Brésil sur la scène internationale. Après avoir accueilli le sommet du G20 en novembre, le pays-continent se prépare à recevoir la COP 30 en Amazonie ainsi que le sommet des BRICS à Rio de Janeiro. Le WTM Latin America trouve naturellement sa place dans ce calendrier dense, consacrant l'ouverture du géant sud-américain au monde et sa volonté de repositionner son industrie touristique.

Dans cet élan, Royal Air Maroc continue de renforcer les passerelles entre les deux rives de l'Atlantique. Mais au-delà des connexions aériennes, c'est tout un imaginaire marocain qui continue de voyager et de séduire. L'Office national marocain du tourisme accompagne cette dynamique, fort d'une stratégie de promotion audacieuse, misant sur la richesse culturelle, la diversité des paysages et la qualité de l'offre hôtelière du Royaume.

« Le Maroc, ce pays qui enchante et marque à jamais ceux qui le visitent. Un pays vibrant, plein de couleurs et de saveurs, qui emplit ma mémoire de joie. Le découvrir donne envie d'y revenir et surtout d'y emmener d'autres personnes pour vivre une expérience inoubliable », confie Liane Comassetto, fondatrice de Etto Trip, l'une des agences de voyage présentes au salon et qui avait participé à un voyage de familiarisation orchestré par la compagnie, quelques jours avant l'événement.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 40.200 touristes brésiliens ont visité le Maroc en 2024, en hausse de 7 %. Le premier trimestre de 2025 confirme cette tendance avec plus de 12.000 visiteurs, soit plus du double par rapport à la même période l'année précédente. Les nuitées hôtelières suivent la même courbe : +136 % en janvier, atteignant plus de 3.700 nuitées.

À Sao Paulo, le stand marocain ne déroge pas à la tradition : cérémonie du thé, douceurs artisanales, senteurs orientales... Tout invite à l'évasion et à la découverte. Des agences marocaines, représentées par leurs relais locaux, sont également présentes pour nouer des contacts directs avec les professionnels du secteur.

Le salon est ponctué de séminaires de haut niveau, réunissant experts, influenceurs et décideurs pour décrypter les transformations profondes du tourisme mondial. Speed networking, rencontres ciblées et démonstrations technologiques contribuent à créer un espace fertile pour l'innovation et les partenariats durables.

C'est dans cette alchimie subtile entre l'intelligence des outils et l'émotion des récits que le WTM Latin America puise sa singularité. Un salon où le numérique ouvre la voie à une nouvelle ère du voyage, fondée sur l'expérience, l'authenticité et la durabilité.

Pour Bianca Pizzolito, directrice du WTM Latin America, « l'espace du salon a été élargi de 10 % pour répondre à une demande toujours croissante. Nous visons désormais plus de 12.000 visiteurs par jour et souhaitons offrir une expérience encore plus immersive, où la technologie se met au service des affaires. Je suis convaincue que cette édition restera dans les mémoires ».