Tunisie: Aviron - Démarrage dimanche prochain du championnat national de l'aviron classique - La saison ne fait que commencer...

Après la tenue du championnat national en salle le 2 février dernier, une sorte de test grandeur nature, place à la première journée du championnat de Tunisie d'aviron classique. Une mise en marche en prévision des échéances internationales.

Les directeurs techniques nationaux et les sportifs d'élite les plus avertis en sont conscients : le nouveau cycle olympique a, d'ores et déjà, commencé. Il vaut mieux donc être au top lors des échéances internationales qui se dérouleront cette année: "La saison sportive 2025 a déjà commencé. Nous avons organisé le 2 février dernier le championnat national en salle et dimanche prochain sera donné le coup d'envoi du championnat de Tunisie d'aviron classique qui s'étale sur cinq journées réparties sur toute l'année.

Les championnats nationaux nous permettent de préparer les échéances internationales auxquelles nos rameurs prendront part. Parallèlement à la compétition nationale, la fédération prépare activement ses sélections pour les échéances internationales à venir.", nous a fait savoir le DTN , Fayçal Soula. Le championnat de Tunisie d'aviron en salle a été une sorte de test grandeur nature pour le championnat national d'aviron classique auquel prendront part 250 rameurs.

Cap sur la Slovénie et la Suisse en juin

Dimanche prochain, se tiendra donc la première manche du championnat de Tunisie d'aviron classique. Une première journée qui aura lieu sur le plan d'eau du Lac de Tunis. Il faudra attendre le mois de juin pour que nos rameurs participent à leur première échéance internationale. L'équipe nationale junior, composée des rameurs Yoldes Othmani et Iheb Laghouan, prendra part les 13, 14 et 15 juin à la Régate internationale de Bled en Slovénie. Toujours au mois de juin, du 27 au 29, aura lieu à Lucerne en Suisse la première manche de la Coupe du monde d'aviron.

La Tunisie sera représentée à cette régate par l'équipe nationale seniors, garçons et filles, composée de 10 rameurs : Khadija Krimi, Salma Dhaouadi, Sarra Zammali, Amina Zammali, Fedi Ben Hammouda, Mohamed Rayen Hafsa, Ghaieth Kadri, Ahmed Talbi, Heni Sbeitya et Mohamed Krimi. Et comme les rameurs paralympiques ne sont pas en reste, puisqu'ils participeront également à cette première manche, la Tunisie sera représentée par Ahlem Jeddi dans cette catégorie. Par ailleurs, un atelier de classification internationale des athlètes paralympiques précédera la compétition les 25 et 26 juin au cours duquel notre représentante, Ahlem Jeddi (PR1), passera les examens officiels.