Tunisie: Deuil à Sidi Bouzid - Les cours suspendus après la mort de trois lycéens

À la suite du tragique effondrement d'un mur au lycée de Mezzouna, ayant causé la mort de trois élèves en classe terminale, âgés de 18 à 19 ans, et fait au moins deux blessés graves, la Fédération de l'enseignement secondaire et de l'éducation physique de Sidi Bouzid a annoncé la suspension des cours ce lundi après-midi dans l'ensemble des collèges et lycées de la région.

Dans un communiqué, l'Union régionale du travail de Sidi Bouzid a tenu les autorités locales et nationales pour responsables de cet accident, soulignant que les syndicats de l'enseignement n'ont eu de cesse d'alerter sur l'état de délabrement avancé des infrastructures scolaires dans la région. Elle a dénoncé une négligence persistante, malgré les appels répétés à la réhabilitation des établissements.

L'Union a également salué le courage et le professionnalisme des équipes de la santé publique et de la protection civile, malgré l'absence d'un hôpital local suffisamment équipé à Mezzouna, et le manque criant de ressources médicales et paramédicales.

Interrogé sur les causes possibles de l'effondrement, Abdelmajid Douzi, directeur de la station météorologique de Sidi Bouzid, a écarté tout lien avec des phénomènes naturels tels que séismes ou vents extrêmes. Selon lui, aucune secousse tellurique n'a été enregistrée dans la région et la vitesse du vent n'a pas dépassé 36 km/h au moment des faits.

Des témoignages d'habitants de Mezzouna confirment que le mur en question était visiblement vétuste et fragilisé, et que plusieurs alertes avaient été lancées dans le passé quant à sa dangerosité, sans qu'aucune mesure de rénovation n'ait été entreprise.

Un deuil lourd plane aujourd'hui sur la région, tandis que la population locale exprime sa colère face à ce qu'elle considère comme un drame évitable.