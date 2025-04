Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 avril 2025

revue de presse

Assemblée nationale sénégalaise - Ousmane Sonko face aux députés pour une séance de questions d'actualité

Ce lundi 14 avril à 10h, l'Assemblée nationale du Sénégal a tenu une nouvelle séance de questions d'actualité au Gouvernement. Une occasion pour les députés de la 15e législature d'exercer leur droit de regard sur l'action de l'exécutif. Pour la deuxième fois depuis sa nomination, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, a répondu aux interrogations des parlementaires. Cette plénière a mis en lumière l'importance du rôle de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale.

C'est au total, quatorze questions qui ont été adressées à l'exécutif, dont dix provenant du groupe parlementaire de la majorité, (Pastef-Les Patriotes), et quatre posées par des députés non-inscrits. Les interventions, ont abordé une diversité de thématiques juridiques, économiques et sociales reflétant les préoccupations actuelles du pays. De la condition de l'homme de presse à l'agriculture, en passant par la gestion foncière, autant d'échanges ont été nourris. (Source allAfrica)

Sud-Kivu : retour au calme après des violences à Kavumu et Walungu

La population a repris ses activités ce lundi 14 avril 2025 dans la cité de Kavumu, dans le territoire de Kabare (Sud-Kivu) après une journée marquée par des affrontements entre les rebelles du M23 et des combattants locaux Wazalendo. Cependant, par mesure de prudence, les écoles restent fermées ce lundi matin sur une décision des parents et des enseignants.

La veille, les Wazalendo ont brièvement occupé la cité et l’aéroport de Kavumu, provoquant des affrontements.

Le bilan des échanges de tirs reste controversé. Certaines sources évoquent 24 morts, tandis que la société civile locale parle de 8 décès et un blessé. (Source Radio Okapi)

Tension Mali-Algérie, droits de l’Homme : Deux poids deux mesures ?

Dans de récentes explications, le chef de la diplomatie malienne, le ministre Abdoulaye Diop appellera à une « décolonisation des mentalités ». Car, les principes universels des Etats souverains imposent respect et égalité entre les Etats. Ce qui bannit toute discrimination dans les relations entre Etats.

Ainsi, déplore le ministre Diop, les mêmes puissances occidentales, qui ont refusé de vendre des équipements militaires au Mali, s’empressent de fournir ces « appuis » à l‘Ukraine, en guerre contre la Russie. Et M. Diop de dénoncer ces deux poids deux mesures. Vous voulez que je lutte contre l’Etat islamique avec des bâtons ? ». Ce qui a poussé le Mali à se tourner vers la Russie, avec laquelle il achète ses armes pour lutter contre le terrorisme. (Source maliweb)

Présidentielle 2025 au Gabon : La victoire de Oligui Nguema saluée à l’international

Après l’annonce des résultats provisoires par Hermann Immongault, président du CNONCER, dans l’après-midi du dimanche 13 avril 2025, de nombreux présidents et personnalités politiques ont adressé leurs félicitations à Brice Clotaire Oligui Nguema. Burundi, Tchad, Guinée-Bissau ont procédé tour à tour à la présentation des vœux de félicitations selon Gabon24.

Dès l’annonce des résultats, les présidents de la République et que gotha politique ont exprimé soutien et optimisme quant à l’avenir du Gabon. Ce soutien extérieur se base sur la conviction que le processus électoral, malgré ses critiques et ses défis, représente une étape cruciale pour la consolidation de la démocratie dans la région. (Source GabonMediaTime)

Transformation numérique : Le Gitex Africa 2025 s’est ouvert à Marrakech au Maroc

La troisième édition du Gitex Africa s’est ouverte ce lundi 14 avril 2025, à Marrakech au Maroc, en présence de quelque 45 000 participants et plus de 1 400 exposants représentant plus de 130 pays du monde. La Côte d’Ivoire est présente à ce rendez-vous avec une trentaine de startups et plus de 200 personnes.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une intervention du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d'investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d’institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

Selon les organisateurs, l’édition 2025 du Gitex Africa se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée. (Source fratmat)

Basket: Joel Embiid, Yves Missi, Mouhamed Gueye… que retenir de la saison des Africains en NBA?

La saison régulière de NBA a livré son verdict, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 avril 2025. Dix-sept talents du continent africain étaient sur la ligne de départ en octobre dernier, mais certains ont connu des trajectoires bien différentes. De la belle saison rookie du Camerounais Yves Missi avec les Pelicans au calvaire de son compatriote Joel Embiid avec les Sixers, en passant par les promesses de Mouhamed Gueye du côté d'Atlanta, tour d'horizon de certains talents NBA venus du continent africain.

Révélation africaine de cette saison NBA, Yves Missi a plus que réussi ses débuts dans la Grande Ligue. Choisi en 21e position par les Pelicans de La Nouvelle-Orléans lors de la dernière draft et élu rookie du mois de la conférence Ouest en décembre, l'intérieur camerounais de 20 ans s'est vite imposé comme un élément central de la franchise de Louisiane (9,1 points, 8,2 rebonds et 1,3 contre en 27 minutes de jeu), profitant des blessures et des trades (« échanges ») en cours de saison. (Source RFI)

Niger : une ressortissante suisse enlevée à Agadez, après une Autrichienne en janvier

Le gouverneur de la région d’Agadez a confirmé « l’enlèvement d’une étrangère du nom de Claudia, de nationalité suisse », à son domicile dimanche soir.

Une ressortissante suisse a été enlevée à Agadez, dans le nord du Niger, ont annoncé, lundi 14 avril, le département des affaires étrangères (DFAE) à Berne et un gouverneur régional du Niger. « La représentation suisse à Niamey est en contact avec les autorités locales. Des clarifications sont en cours », a expliqué le département dans un courriel, précisant qu’il ne pouvait pour l’heure partager aucune autre information. (Source Lemonde Afrique)

Présidence BAD : offensive diplomatique de Dakar pour Amadou Hott

Ces dernières semaines, Dakar a multiplié les missions diplomatiques dans plusieurs capitales africaines pour les convaincre de voter pour Amadou Hott, ancien ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération candidat à la présidence de la BAD.

À un peu plus d’un mois de l’élection du prochain président de la Banque africaine de développement (BAD), prévue le 29 mai 2025 à Abidjan, le Sénégal intensifie son plaidoyer diplomatique en faveur de la candidature d’Amadou Hott.

Depuis plusieurs semaines, les autorités sénégalaises multiplient les initiatives pour rallier un maximum de soutiens. (Source apanews)

Côte d’Ivoire : suspension de la délivrance du certificat de nationalité à Tidjane Thiam

La justice en Côte d’Ivoire suspend la délivrance du certificat de nationalité ivoirienne à Cheick Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. À six mois de la présidentielle, cette décision ravive les tensions autour de la question identitaire dans un pays marqué par des crises politiques liées à la nationalité. Thiam, figure de renouveau pour certains, se retrouve au cœur d’une controverse lourde d’enjeux. Le PDCI avance ainsi entre incertitudes juridiques et fractures internes.

À six mois de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, voit sa candidature fragilisée par une procédure judiciaire. Le tribunal de première instance d’Abidjan a suspendu la délivrance de son certificat de nationalité ivoirienne, estimant que celle-ci est contestée en justice. Une action a en effet été engagée pour faire constater une possible perte de nationalité. Cette décision, rendue le 10 avril 2025, soulève des interrogations sur sa légitimité à se présenter (Source Africa 24)

Le Togo mise sur les intrants pour booster la production agricole

À l’aube de la nouvelle campagne agricole, les autorités annoncent un renforcement des mesures d’appui aux producteurs, notamment à travers la fourniture d’intrants essentiels tels que les semences et les engrais.

L’objectif est clair : améliorer les rendements, soutenir les filières prioritaires et garantir la sécurité alimentaire.

Dans cette dynamique, une attention particulière est portée à la filière cotonnière, pilier de l’économie agricole. Pour cette campagne, 4800 tonnes de semences seront mises à disposition des cotonculteurs. (Source togonews)