Gabon: Le président élu Brice Oligui Nguema face à de nombreux défis

Au Gabon, élu avec un score « à la soviétique » de 90,35% des voix, et 70,4% de participation, selon les chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur, Brice Clotaire Oligui Nguema n'attend plus que l'onction de la cour constitutionnelle pour allonger de 7 ans son bail à la présidence qu'il occupe depuis 20 mois. Après cette période de transition durant laquelle rien n'a semblé pouvoir ternir son aura de tombeur des Bongo, il devra faire face à de nombreux et importants défis.

Au Gabon, qui dit immenses espoirs, dit aussi nombreuses possibilités de décevoir. Brice Clotaire Oligui Nguema semble le comprendre. Tôt hier matin, alors que beaucoup de Librevillois peinaient à aller au travail après avoir fêté son élection, il a adressé un avertissement public à l'équipe de la présidence juste après la levée des couleurs. « Les Gabonais attendent beaucoup de nous » a-t-il déclaré, « 90,35%, c'est une preuve de leur détresse. L'élection était hier, on ne s'arrête pas sur une victoire, la victoire, c'est le travail qui continue. »

Une exhortation, mais aussi une justification. Il a expliqué avoir toujours besoin « des anciens » alors que beaucoup lui reprochent de garder autour de lui la vieille garde de l'époque Bongo. Il compte sur leur expérience pour relever les défis à venir. Des défis politiques déjà, avec une très large coalition autour de lui qu'il faudra garder sous contrôle, mais aussi sociaux, avec de fortes demandes sur les besoins du quotidien, comme l'accès à l'eau, l'électricité, les routes ou la réfection des écoles. Des défis économiques surtout : la transition a engagé une politique budgétaire dépensière ambitieuse, mais difficile à financer, surtout si les prix du pétrole restent aussi bas.

Rejet des accusations de fraude

Du côté des partisans du chef de la transition, on rejette toute accusation de fraudes et d'utilisation massive des moyens de l'État. Le candidat battu Alain-Claude Billie-By-Nze estime que cette élection a été marquée par des fraudes dignes de l'ancien régime. Mais il ne contestera pas les résultats. Les accusations de fraude sont en revanche rejetées par Anges-Kevin Nzigou. Il est le coordonnateur du Rassemblement des bâtisseurs.

« Les vieilles habitudes, c'est lui qui les connait. Moi, je connais des habitudes que j'ai réprouvées. Je ne les ai pas retrouvées dans cette élection. Les gabonais ont pu voir, pour une fois, une élection où il y a eu le moins de problème possible. Tout ce qui a été regretté dans le passé a été rectifié dans le cadre de cette campagne. Les gabonais ont eu l'occasion de le constater et c'est peut-être ce qui a justifié l'adhésion massive qu'il y a eu lors du vote. Doc, je comprends et je peux entendre que Monsieur Billie-By-Nze soit nostalgique de ces pratiques. Mais j'ai pu aussi noter qu'il a souhaité bonne chance à notre candidat et qu'il a reconnu pleinement sa défaite ».

Anges-Kevin Nzigou qui a annoncé ce 14 avril la transformation prochaine du Rassemblement des bâtisseurs de plateforme en parti politique en vue des prochaines élections législatives, avec l'objectif d'être central au sein d'une possible majorité au service du chef de l'État. Une assemblée générale est convoquée pour ce samedi 19 avril.

Par ailleurs, les missions d'observations internationales ont salué le déroulement du scrutin. Au cours d'une conférence de presse commune, les missions de l'Union africaine, de la CEEAC, de la Francophonie et du Commenwealth ont félicité les Gabonais pour leur « maturité ». Le Commonwealth a toutefois souligné l'inégalité d'accès à l'espace médiatique entre les candidats.