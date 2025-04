Maroc: Bruno Retailleau annonce une coopération renforcée avec le pays en matière migratoire

Le ministre français de l'Intérieur a conclu ce lundi 14 avril une visite de travail à Rabat. Bruno Retailleau est resté 24 heures dans le royaume. Un séjour express pour faire le point sur la coopération sécuritaire et, en particulier, la question migratoire, alors que le réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Rabat, fin 2024, a permis de faciliter l'obtention des laissez-passer consulaires et de relancer les expulsions de Marocains en situation irrégulière.

À Rabat, la capitale du Maroc, les ministres de l'Intérieur français et marocain ont affiché leur proximité lors de leur conférence de presse conjointe. C'est ce qu'a exprimé Bruno Retailleau. « Vous pouvez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, compter sur mon engagement personnel pour veiller au bon suivi de toutes nos orientations et faire en sorte qu'on augmente encore l'efficacité de cette coopération qui est désormais au plus haut niveau ente nos deux pays ».

Bruno Retailleau et Abdelouafi Laftit ont tenu hier une réunion de travail, avec une annonce phare à la clé, comme l'a expliqué le ministre français. « On a convenu d'un certain nombre de points pour que l'on puisse améliorer la coopération pour les réadmissions entre nos deux pays, avec un groupe mixte qui va permettre d'instruire notamment la nationalité marocaine ou non d'un certain nombre de clandestins ».

Une coopération toujours plus resserrée

Les deux ministres se sont félicités de l'excellence de la coopération sécuritaire, notamment sur la question migratoire. Bruno Retailleau l'a souligné. « Je pense que d'avoir des équipes mixtes, française et marocaine, qui vont nous permettre de faire ce travail d'identification, ça changera énormément les choses et ça va nous permettre d'accroître une efficacité qui a déjà bien accure en matière de réadmission depuis ces derniers mois ». La coopération bilatérale entre Paris et Rabat devrait aussi progresser dans les domaines de la protection civile et de la gestion des grands évènements.