Afrique de l'Ouest: BRVM - Les trois indices phares renouent avec les fortes baisses ce lundi 14 avril 2025.

Après leurs fortes baisses enregistrées à la fin de la journée du mercredi 9 avril 2025, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec les importantes contractions au terme de la séance de cotation de ce lundi 14 avril 2025.

L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une baisse de 1,24% à 287,19 points contre 290,79 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a régressé de 1,39% à 144,66 points contre 146,70 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a cédé 1,17% à 122,03 points contre 123,48 points la veille.

Cette baisse des indices notamment celle du BRVM Composite a négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui s'est repliée de 135,255 milliards, passant de 10 906,711 milliards FCFA le vendredi 11 avril 2025 à 10 771,456 milliards FCFA ce lundi 14 avril 2025. Celle du marché des obligations est en hausse de 5,275 milliards, s'élevant à 10 458,759 milliards FCFA contre 10 464,034 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est un peu rehaussée à 975,500 millions FCFA contre 825,137 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 4 625 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 1 930 FCFA), ETI Togo (plus 7,14% à 15 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,96% à 1 375 FCFA) et Palme Côte d'Ivoire (plus 4,63% à 5 650 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Orange Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 14 605 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,07% à 460 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,99% à 865 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 4,68% à 2 650 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'Electricité Côte d'Ivoire (moins 3,42% à 2 400 FCFA).