Afrique: CAN U-17 / Maroc - Côte d'Ivoire - Une place en finale pour l'histoire

Ce mercredi soir (20h00), au stade El Bachir de Mohammédia, le Maroc affronte la Côte d'Ivoire pour une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies 2025.

Les Lionceaux de l'Atlas n'ont jamais remporté cette compétition. Sur leurs terres, ils entendent bien écrire une nouvelle page de leur histoire. Mais face à eux, se dressent des Éléphanteaux imprévisibles et audacieux, qualifiés au mental face au Sénégal en quarts. Le choc promet.

La pression, oui. Mais surtout l'ambition.

Depuis leur premier match dans le tournoi, les jeunes Marocains n'ont cessé d'impressionner. Trois victoires en autant de rencontres en phase de poules, puis une démonstration de force en quart de finale face à l'Afrique du Sud (3-1). Un parcours maîtrisé, où le collectif et la discipline ont été les maîtres mots. « Le groupe vit bien, il est uni et concentré. Nous savons ce que nous voulons : gagner cette CAN », a martelé Elyes Saidi en conférence de presse d'avant-match.

Mais l'ambiance sera électrique à Mohammédia. Jouer à domicile, devant un public passionné, peut être une bénédiction... ou un poids. Nabil Baha, le sélectionneur marocain, qui a beaucoup insisté sur la gestion des émotions, a décidé de maintenir ses joueurs dans une bulle protectrice. « J'ai choisi Mohammédia comme camp de base car c'est une ville calme. Je voulais qu'ils soient à l'abri des sollicitations, qu'ils restent concentrés sur leur mission », a-t-il confié.

Une histoire à écrire

Le Maroc a déjà goûté à la finale dans cette compétition. C'était en 2023, en Algérie, et les Lionceaux avaient buté sur un Sénégal plus réaliste (2-1). Cette fois, les ambitions sont plus grandes encore, surtout après avoir assuré la qualification pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025. Mais l'objectif ne s'arrête pas là. « Le quart de finale était important, mais maintenant il faut aller au bout. On ne joue pas une demi-finale de CAN tous les jours », insiste le sélectionneur.

La marche des Éléphanteaux

En face, la Côte d'Ivoire s'avance sans complexe. Impressionnante en phase de groupes avec deux larges victoires contre le Mali (4-2) et la République Centrafricaine (6-1), puis un nul solide face à l'Angola (0-0), elle a confirmé sa solidité mentale en éliminant le Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but (0-0, 5-3).

Un exploit retentissant qui place les jeunes Ivoiriens parmi les sérieux prétendants à la couronne. « Nous avons du respect pour le Maroc, mais nous ne sommes pas venus pour regarder », a tranché leur sélectionneur.

Le duo offensif Yannis Touati - Alynho Haidara incarne le visage d'une équipe joueuse, technique et athlétique. Et son bloc médian rigoureux, capable d'absorber la pression avant de se projeter, pourrait bien poser des problèmes à la mécanique marocaine.

Le poids de la symbolique

Le duel revêt également une symbolique forte. En janvier 2024, lors de la CAN senior organisée en Côte d'Ivoire, le Maroc avait indirectement permis aux Éléphants de se qualifier pour les huitièmes en battant la Zambie lors du dernier match de poule. Une victoire salvatrice pour les Ivoiriens... qui avaient ensuite remporté le tournoi. Interrogé sur cette éventuelle « dette », le coach marocain balaie d'un revers de main : « Ce serait un manque de respect de penser qu'ils vont nous faciliter la tâche. Je veux un vrai match, loyal, engagé, entre deux grandes équipes. »

Et d'ajouter avec fermeté : « Ce qu'ils ont fait chez eux, ils l'ont mérité. Nous, on veut aussi mériter notre place en finale. »

Une demi-finale, deux philosophies

Ce Maroc-Côte d'Ivoire oppose deux visions du jeu. Le Maroc, c'est la construction, la possession, l'exigence dans les transitions. La Côte d'Ivoire, c'est la verticalité, la percussion, la foi dans le déséquilibre. Deux footballs qui s'observent, se défient, s'affrontent.

Mais au-delà du jeu, cette demi-finale est aussi une célébration du football africain de demain. « Ce sont des enfants. Ils doivent apprendre à jouer, à perdre, à gagner, à se relever. Ce tournoi, c'est leur école de la vie », résume avec émotion le sélectionneur marocain, qui dit parler à ses joueurs « comme à ses fils ».