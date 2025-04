Algérie: Président de la République - Le pays aspire à devenir un leader économique à l'échelle continentale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche à Alger, que l'Algérie comptait accélérer son rythme de croissance économique au cours des prochaines années, en encourageant l'investissement national et les exportations hors hydrocarbures, et ce, pour faire de l'économie nationale "la deuxième, voire la première économie africaine" à court terme.

"Grâce à sa jeunesse et à ses opérateurs économiques dont nous sommes fiers, l'Algérie aspire à devenir, d'ici deux à deux ans et demi, la deuxième ou la première économie du continent africain et réaliser, ainsi, les aspirations de nos citoyens, par fidélité à ceux qui se sont sacrifiés pour cette patrie", a précisé le président de la République dans une allocution prononcée à l'ouverture de la deuxième édition de la Rencontre nationale avec les opérateurs économiques.

Il a, en outre, indiqué que l'économie algérienne, qui a enregistré une croissance de 4,1% en 2023, devrait atteindre un taux de croissance de 3,9 ou 4 % au titre de 2024, grâce à la poursuite de la dynamique économique et en matière d'investissement dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, qui représente près de 50 % des nouveaux investissements enregistrés.

Soulignant l'importance de la mise à disposition du foncier pour les porteurs de projets, le président de la République a relevé "l'impératif" de créer une zone d'activités dans chaque commune.

"Créez vos propres banques pour renforcer votre présence dans l'administration. D'importantes sommes d'argent sont thésaurisées, investissez-les dans la création de banques privées", a-t-il lancé aux opérateurs économiques.

Certains pays critiquent l'Algérie "alors qu'ils sont loin des chiffres que nous réalisons au niveau du bassin méditerranéen", a dit le président de la République.

Se félicitant du développement remarquable de l'industrie du ciment en Algérie, avec une production estimée à 41 millions de tonnes/an, le président de la République a insisté sur "la réorganisation de l'exportation" dans ce secteur.

La fin des activités d'ALGEX, une usine de production de concentré de fer à Béchar et un port dédié à l'exportation du ciment

Dans ce cadre, le président de la République a réaffirmé la détermination des pouvoirs publics à lever les obstacles rencontrés par les exportateurs en général, expliquant que l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX) n'interviendra plus dans les activités d'exportation, parallèlement à la création de deux instances : l'une dédiée à l'exportation et l'autre chargée d'encadrer l'importation.

Evoquant la politique mise en oeuvre pour développer l'activité économique et les efforts visant à promouvoir les exportations, le président de la République a indiqué que "l'objectif est d'atteindre, cette année, 10 milliards USD d'exportations hors hydrocarbures".

S'engageant à "créer un nouveau climat industriel avec l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires qui nous font oublier le douloureux passé de corruption et de détournements", le président de la République a affirmé que "nous devons aujourd'hui compter sur les jeunes algériens et leurs start-up, car leurs mains sont propres et ils sont en train d'accomplir des réalisations qui inspirent la fierté".

A ce propos, le président de la République a mis en avant la contribution des start-up à l'économie nationale et le rôle des jeunes porteurs de projets innovants, soulignant que ces entreprises "constituent un investissement économique à part entière".

Concernant les projets d'infrastructures en cours de réalisation à travers le pays, le président de la République a assuré qu'"à la fin de l'année en cours, la voie ferrée atteindra la wilaya de Béchar pour le transport de minerais de fer et d'acier". Et d'ajouter qu'"une usine de production de concentré de minerais de fer et d'acier ouvrira à Béchar d'ici deux semaines".

Dans le même sillage, il a fait savoir qu'une réflexion était en cours pour lancer un projet de réalisation d'un port dédié à l'exportation de ciment, prévenant que des comptes seront demandés à quiconque importera des produits similaires à des produits déjà fabriqués en Algérie et stockés dans des entrepôts.

Evoquant les progrès enregistrés récemment dans le secteur du tourisme, le président de la République a rappelé les différentes mesures prises pour encourager l'investissement et promouvoir la destination Algérie, notamment à travers "des facilités d'obtention de visas pour les étrangers".

Ce secteur demeure ouvert à ceux qui souhaitent y investir, a dit le président de la République, appelant les opérateurs présents à "faire preuve de patriotisme pour promouvoir notre économie".