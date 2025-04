Afrique: L'Union européenne prend part au Gitex Africa Morocco

Marrakech — L'Union européenne (EU) et ses États membres prennent part à la 3ème édition du Gitex Africa, organisée du 14 au 16 avril à Marrakech.

Plus de 100 entreprises et startups européennes sont présentes au plus grand salon Tech et Start-up d'Afrique pour présenter leur expertise, renforcer les partenariats avec les écosystèmes africains de l'innovation et contribuer à la dynamique entrepreneuriale sur le continent.

Cette mobilisation est incarnée par la participation du Conseil européen de l'innovation, créé pour soutenir les innovations révolutionnaires, à travers un pavillon qui accueille 5 sociétés technologiques européennes de pointe qui opèrent dans des domaines stratégiques tels que le traitement de l'eau et l'efficacité de l'irrigation agricole ou encore les solutions d'échange de données sécurisées et transparentes.

De même, de nombreux Etats membres de l'UE sont présents à cet événement d'envergure à travers des stands nationaux.

A l'occasion de sa visite au Gitex, l'Ambassadrice de l'Union européenne auprès du Royaume du Maroc, Patricia Llombart-Cussac, a indiqué que "cette forte présence reflète la solidité du partenariat UE-Afrique dans le domaine de l'innovation et de la recherche soutenu dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway", qui vise à promouvoir des connexions dans des secteurs clés du développement durable, notamment la transformation numérique.

"L'adoption de l'Agenda de l'innovation Union Africaine-Union européenne en juillet 2023 marque une étape majeure dans la coopération entre les deux continents, qui se déploie autour de quatre priorités clés, à savoir la santé, la transition verte, le numérique et la science pour la société", a fait remarquer Mme Llombart-Cussac.

"D'ailleurs, nous célébrons cette année, le 25e anniversaire d'un partenariat UA-UE unique solide et fructueux, et qui demeure un modèle de coopération et de progrès, axé principalement sur la prospérité, la paix, les peuples et la planète", a-t-elle précisé, notant que de nombreux programmes de l'UE illustrent son engagement aux côtés du Maroc et des pays africains pour soutenir les PME et startups, porteuses de solutions innovantes face aux défis actuels et futurs.

Et de poursuivre que le Maroc figure parmi les partenaires africains les plus actifs dans les domaines de la recherche et innovation, relevant que le Royaume participe activement à plusieurs programmes européens tels que le programme "Horizon Europe", PRIMA ou encore Erasmus+, qui contribuent au renforcement du transfert de connaissances et de technologies.

Par ailleurs, l'UE et le Maroc ont créé un partenariat pour accompagner les efforts de modernisation de l'administration publique notamment à travers le programme Islah, doté de 50 millions d'euros, pour une digitalisation au service des citoyens et des entreprises.

Ce programme est déployé en partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, l'Agence du Développement Digital (ADD), la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) relevant du Ministère de l'Intérieure et le Secrétariat Général du Gouvernement.

L'UE souhaite élaborer, avec ses partenaires, un nouveau Pacte pour la Méditerranée. Ce Pacte visera à approfondir le partenariat euro-méditerranéen et à identifier des domaines de coopération offrant des bénéfices concrets pour les sociétés et les citoyens des deux rives. Le numérique figurera parmi les priorités centrales de ce Pacte, qui devrait être présenté au quatrième trimestre de 2025, rappelle-t-on.