Afrique: Maroc-Cap-Vert - Entretiens sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire

Rabat — Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahcen Haddad, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation du groupe d'amitié parlementaire Cap-Vert-Maroc, conduite par M. Orlando Pereira Dias.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de consolider les relations d'excellence liant les deux pays, notamment à travers le renforcement de la coopération parlementaire et le développement de ses mécanismes, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

À cette occasion, M. Haddad s'est félicité de la solidité des relations entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel et une volonté commune d'instaurer un partenariat avancé, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays.

Il a, à cet égard, salué la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales, illustrée notamment par les récentes rencontres ministérielles, qui ont souligné l'importance de renforcer la coopération économique dans divers secteurs tels que le tourisme, la pêche maritime, la gestion et l'exploitation portuaire, les services financiers, l'éducation et la formation professionnelle, se félicitant de la tenue, en mai 2023, de la Haute Commission Mixte, un levier essentiel pour approfondir le partenariat dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'énergie, de l'habitat et de la formation professionnelle.

M. Haddad a mis en avant aussi l'accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires entre les deux pays, et de l'importance du Forum d'affaires Maroc-Cap-Vert, en tant que plateforme prometteuse pour l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement.

Par ailleurs, le vice-président de la Chambre des conseillers s'est dit fier de la vision commune des deux pays en matière de renforcement de la coopération Sud-Sud et de consolidation de la solidarité africaine, évoquant notamment l'Initiative Royale visant à créer un espace atlantique intégré et accessible, et louant le rôle de premier plan de la République du Cap-Vert à la tête du groupe de travail africain sur l'économie verte.

Il s'est, également, félicité de la coopération et de la coordination continues entre les deux pays au sein des instances internationales, faisant part de ses remerciements de la position constante du Cap-Vert en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc et de l'initiative d'autonomie comme solution sérieuse, crédible et réaliste au différend artificiel autour du Sahara marocain et de l'ouverture d'un consulat capverdien à Dakhla en août 2022.

De son côté, le président de la délégation de la République du Cap-Vert, Orlando Pereira Dias, a souligné l'importance de l'action commune pour hisser davantage les relations bilatérales à travers la consolidation des liens humains entre les deux peuples et la promotion du tourisme.

Il a, dans ce sens, salué le rôle central de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son engagement constant en faveur de la consolidation des relations bilatérales, à travers un soutien concret dans les domaines de l'éducation, de la formation, et de la protection civile, ainsi que Ses efforts continus pour la prospérité du peuple marocain et Son attachement à la promotion de la paix et de la stabilité.

Lors de cette rencontre à laquelle a également pris part le vice-président de la Chambre des conseillers, Yahfadouh Ben-M'barek, M. Pereira Dias a souligné l'importance de la liaison aérienne directe entre les deux pays, en tant que locomotive pour renforcer les échanges et raffermir le rapprochement, appelant à redoubler les efforts dans les secteurs de l'éducation, du tourisme, de la pêche maritime et des infrastructures, ainsi qu'à intensifier les visites des délégations gouvernementales et parlementaires afin de raffermir et d'élargir les liens de coopération.

À cette occasion, il a renouvelé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative d'autonomie, exprimant également le soutien du Cap-Vert à l'adhésion du Royaume à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), compte tenu de sa position géographique et de ses potentialités économiques.