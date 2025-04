Tunisie: Les attaquants Tunisiens les plus chers du printemps - Elias Sâad, le plus coûteux

Elias Sâad, Elias Achouri, Naim Sliti ou encore Seif Ltaief figurent parmi les mieux placés en termes de valeur marchande des attaquants tunisiens sur le marché.

Au FC St Pauli depuis le début d'année 2023, l'attaquant Elias Saad est en ce moment même l'avant tunisien le plus cher sur le marché. Coté 4 millions d'euros, celui qui a fait ses classes à Barmbek-Uhlenhorst, club de la Ville libre de Hambourg, a toujours évolué en Allemagne, montant progressivement les marches menant à la Bundesliga.

A 25 ans d'âge, Saad a disputé cette saison 17 rencontres, signé trois buts et délivré deux passes décisives.

Elias Achouri, le précieux gaucher

L'ailier gauche Elias Achouri n'est pas moins loti que Saad puisqu'il se trouve valorisé 3,5 millions d'euros du côté des Danois du FC Copenhague avec lequel il a signé en 2023. A 26 ans, Achouri est lié à son club jusqu'en 2028, et jusque là, cette saison, il a joué 29 matchs toutes compétitions confondues et délivré un assist.

Naïm Sliti, le retour en grâce

Après avoir dépassé ses soucis musculaires et soigné une blessure chronique, Naïm Sliti, 32 ans, a retrouvé depuis quelque temps ses sensations avec Al Shamal FC. Récemment, le Tunisien a même marqué face à Al Rayan. Libre de droit en juin 2025, l'ex-joueur du Losc, Dijon, Paris FC, Sedan, Al Ettifaq et Al-Ahli du Qatar, est valorisé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt et semble encore prêt pour un nouveau challenge.

Jusque-là, cette saison, Sliti a marqué trois buts et délivré un assist en 13 matchs de Stars League du Qatar.

Ltaief engrange du temps de jeu

Passé aux Pays-Bas du côté du FC Twente l'été dernier, Sayfallah Ltaief, ancien attaquant des Suisses de Wintherhur et du FC Bâle, est valorisé 2 millions d'euros et se trouve sous les radars de plusieurs clubs européens.

A 24 ans, Ltaief engrange du temps de jeu, disputant cette saison 38 matchs et signant deux buts. Ltaief est encore sous contrat avec les Néerlandais FC Twente jusqu'au 30 juin 2027.

Ali Youssef, la montée des marches

Ali Youssef, attaquant natif de Goteborg, prend de l'épaisseur du côté des Chypriotes de Limassol. A 24 ans, la pointe tunisienne qui peut aussi évoluer sur le couloir droit, est coté 2 millions d'euros. Signataire à Limassol en début d'année 2025, Youssef, passé par toutes les catégories des jeunes de Hacken avant d'être promu chez les séniors du club suédois, est sous contrat avec son club employeur jusqu'en mai 2027.

Anas Haj Mohamed, une grande marge de progression

Il n'a que 20 ans, mais il trace son sillon depuis quelque temps. Anas Haj Mohamed, « joker offensif » de Parme, est coté 1,8 million d'euros. A « Parma Calcio 1913 » depuis juillet 2023, le jeune joueur a quasiment toujours excellé une fois sollicité. Cette saison, ce pur produit du Chievo Verone a disputé 15 matchs, série en cours.

Wahbi Khazri, l'inoxydable

Le poids des années ne semble pas impacter Wahbi Khazri avec Montpellier. Evalué à 1,5 million d'euros, l'attaquant tunisien de 34 ans a disputé cette saison 27 matchs de Ligue 1, marquant un but et délivrant une passe décisive. Signataire avec le MHSC en juillet 2022, l'ex-capitaine du Team Tunisie, passé par les rangs de Bastia, Bordeaux, Sunderland, le Stade Rennais et Saint Etienne, sera libre de droit cet été.

Mortadha Ben Ouanes, la régularité

Un autre joueur et non des moindres est valorisé à hauteur de 1,5 million d'euros. Il s'agit de Mortadha Ben Ouanes, sociétaire des Turcs de Kasimpasa depuis l'été 2021. Libre de droit en juin 2025, Ben Ouanes, 30 ans et produit des U19 de l'Etoile Sportive du Sahel, a auparavant porté les tuniques de l'USM, du CAB et de l'ESS, bien entendu, avant de passer à Kasimpasa. En Super Lig cette saison, le joueur a brillé par sa rigueur, disputant 26 matchs sur 29 possibles cette saison. Belle preuve de régularité pour celui qui a signé 4 buts cette saison et délivré 4 passes décisives.

Le meilleur est à venir pour Tounekti ?

A 22 ans, l'avant Sebastian Tounekti est coté 1 million d'euros par Transfermarkt, soit le 9e attaquant tunisien le plus cher sur le marché. Débarqué chez les Suédois de Hammarby IF en février 2025, le transfuge de Haugesund est encore redevable d'un peu moins de quatre ans de contrat à son club employeur. Cette saison, il a disputé quatre rencontres, signé un but et délivré deux assists. On attend cependant encore beaucoup mieux de la part d'un joueur qui n'a pas exploité son plein potentiel.

On attend beaucoup de Chiheb Jebali

Enfin, Chiheb Jebali, attaquant de 28 ans, est valorisé 850 000 euros. Signataire à l'EST en début d'année 2025, l'ailier droit tunisien, pur produit du CA, a auparavant évolué à Al Ahly de Libye, à l'USM, là où il a pris son envol, à l'OB, à l'ESZ, à Al Kawkab et à Arar FC d'Arabie Saoudite. Notons que Jebali est lié au doyen des clubs tunisiens jusqu'en juin 2027 et son contrat est assorti d'une option de deux saisons supplémentaires.