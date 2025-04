Afrique du Nord: Tunisie/Algérie - Un 'saut qualitatif' visé dans la recherche scientifique

Les ministres tunisien et algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd et Kamel Baddari, ont souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale dans ces domaines stratégiques, à l'occasion de la deuxième session de la Commission mixte algéro-tunisienne, tenue en Algérie les 13 et 14 avril 2025.

À l'issue des travaux, les deux parties ont signé le procès-verbal de la Commission et réaffirmé leur volonté de dynamiser le partenariat, notamment dans les domaines de la recherche scientifique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.

Selon un communiqué du ministère, les deux pays ambitionnent de réaliser un "saut qualitatif" dans leur coopération, afin de répondre aux aspirations communes et relever les défis socio-économiques partagés.

Mondher Belaïd a plaidé en faveur d'une coopération renforcée, fondée sur l'élaboration de politiques adaptées aux enjeux sociaux, tout en valorisant les expériences respectives des deux pays.

De son côté, Kamel Baddari a mis l'accent sur la nécessité d'exploiter pleinement les opportunités existantes pour insuffler un "nouvel élan" à cette coopération.

Au cours de cette visite de deux jours, la délégation tunisienne a visité plusieurs établissements algériens d'enseignement supérieur, notamment l'Université des sciences de la santé, l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène, l'École nationale supérieure en intelligence artificielle, le Musée national du Moudjahid et l'Université d'Alger.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus d'institutionnalisation et de pérennisation des initiatives de coopération académique et scientifique entre la Tunisie et l'Algérie.